“タダ同然”オファーに激怒のベンゼマ、練習復帰も試合出場は再び拒否か…アル・イテハドとの緊張状態続く？

アル・イテハドとFWカリム・ベンゼマの対立は、現在も続いているようだ。

2009年～2023年までレアル・マドリーでプレーし、4度のラ・リーガ制覇や5度のチャンピオンズリーグ優勝を達成、2022年にはバロンドールにも輝いたベンゼマ。2023年夏に契約満了を持って退団すると、サウジアラビアの強豪に新天地を求めていた。そしてアル・イテハドでも公式戦83試合で54ゴール17アシストを記録し、昨季はリーグ優勝も達成している。

そんな38歳だが、新契約交渉を巡ってクラブとの対立が深まっている模様。フランス『レキップ』によると、ベンゼマは昨夏の時点でサウジ・プロリーグ側から契約延長すると約束されていたが、実際にオファーが届いたのは今月28日であったようだ。さらに現在の契約は年俸1億ユーロ（約183億円）であるものの、新契約の内容に関して選手関係者は「タダ同然でプレーするに等しい」と激怒。そして29日のアル・ファトフ戦(2-2)の数時間前、ベンゼマは試合への出場を拒否したと伝えられている。

そしてイギリス『スカイスポーツ』チーフ記者カーヴェ・ソルヘコル氏によると、アル・イテハド側は「誤解があった」と考えており、ベンゼマとの問題の解決に動いているという。新契約へのサインを求め、混乱の収束を図っているようだ。

しかし『talkSPORT』のベン・ジェイコブス記者は、ベンゼマが全体練習には復帰したものの、2月1日に行われるアル・ナジマ戦への出場は再び拒否したと報道。契約交渉が膠着状態にあるため、状況は緊迫していると伝えた。さらに同氏は、アル・イテハドの複数選手が契約満了に近づいており、退団を希望しているとも指摘。クラブは難しい状況にあると伝えている。今後の動向に注目だ。