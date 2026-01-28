ベンフィカ守護神トルビンがCL史上5人目のGK得点者！レアル・マドリー相手に後半AT劇的決勝弾でノックアウトフェーズ進出決定

ベンフィカの守護神アナトリー・トルビンが劇的な得点をマークした。

28日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ最終節でベンフィカはホームでレアル・マドリーと対戦。30分に失点したベンフィカだが、36分にアンドレアス・シェルデルップの得点で同点に。さらに、前半アディショナルにはエヴァンゲロス・パヴリディスがPKを沈めて逆転に成功。54分に再びシェルデルップがネットを揺らしてリードを広げたが、直後に1点返される。

試合はこのまま終盤に入り、他の試合が終了する中、ベンフィカは現状のままでは25位でリーグフェーズ敗退の危機に直面。それでも、後半アディショナルタイムにレアル・マドリーの2選手が退場となる。さらに試合終了直前、24位以内に入るためにはあと1点が必要だったベンフィカは、フレデリク・アウルスネスのFKをGKトルビンが頭でボールを叩き込んだ。試合はこのまま終わり、ベンフィカが4-2でレアル・マドリーに勝利して、土壇場で24位でのノックアウトフェーズプレーオフ進出を決めた。

なお、大会を主催する欧州サッカー連盟（UEFA）によると、GKによる得点は大会史上5人目、通算7度目の快挙に。直近の得点は、2023年9月にラツィオのGKイヴァン・プロヴェデルがアトレティコ・マドリー相手にヘディングでネットを揺らしていた。

CLで得点を記録したGKは以下の通り。

ハンス＝イェルク・ブット（PK：ハンブルク vsユヴェントス：2000年9月）

ハンス＝イェルク・ブット（PK：レヴァークーゼン vsユヴェントス：20023月）

ハンス＝イェルク・ブット（PK：バイエルン・ミュンヘン vsユヴェントス：2009年12月）

シナン・ボラト（スタンダール・リエージュ vsAZアルクマール：2009年12月）

ヴィンセント・エニェアマ（ハポエル・テルアビブ vsリヨン：2010年9月）

イヴァン・プロヴェデル（ラツィオ vsアトレティコ・マドリー：2023年9月）

アントリン・トルビン（ベンフィカ vsレアル・マドリー：2026年1月）