チャンピオンズ リーグ
team-logoベンフィカ
Estadio da Luz
team-logoレアル・マドリー
Yuta Tokuma

【1月29日】ベンフィカvsレアル・マドリーのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【CL放送予定】1月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節、ベンフィカ対レアル・マドリーの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。ベンフィカとレアル・マドリーが対戦する。

本記事では、ベンフィカvsレアル・マドリーのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ベンフィカvsレアル・マドリーの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のベンフィカvsレアル・マドリーは、ベンフィカのホーム「エスタディオ・ダ・ルス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ベンフィカ vs レアル・マドリー
  • 会場：エスタディオ・ダ・ルス

ベンフィカvsレアル・マドリーの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ベンフィカvsレアル・マドリーの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

ベンフィカvsレアル・マドリー チーム情報

ベンフィカ vs レアル・マドリー 予想スタメン

ベンフィカHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestRMA
1
アントリン・トルビン
26
サミュエル・ダール
44
トマス・アラウホ
17
アマル・デディッチ
30
ニコラス・オタメンディ
18
レアンドロ・バレイロ
10
ゲオルヒー・スダコフ
25
ジャンルカ・プレスティアーニ
8
フレデリク・アウルスネス
21
アンドレアス・シェルデルプ
14
エヴァンゲロス・パブリディス
1
ティボー・クルトワ
8
フェデリコ・バルベルデ
6
エドゥアルド・カマヴィンガ
17
ラウール・アセンシオ
24
ディーン・ハウセン
15
アルダ・ギュレル
5
ジュード・ベリンガム
14
オーレリアン・チュアメニ
10
キリアン・エンバペ
7
ヴィニシウス・ジュニオール
30
フランコ・マスタントゥオーノ

4-3-3

RMAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼ・モウリーニョ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルバロ・アルベロア

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BEN
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

RMA
-直近成績

ゴールを許す
14/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

BEN

Last match

RMA

1

Win

0

引分け

0

勝利

5

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位表

0