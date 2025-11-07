ベルギー代表がメンバー発表。ルカクやデ・ブライネ選外で若手が初招集

ベルギー代表が11月のワールドカップ欧州予選に臨むメンバーを発表した。
欧州予選で6勝2分けと無敗の首位を走るベルギー。11月の欧州予選では、15日にカザフスタン、18日にリヒテンシュタインと対戦する。カザフスタン戦で勝利すれば、ワールドカップ本大会出場が決定する。
この2試合を前に代表メンバーを発表し、ジェレミー・ドクやティボー・クルトワといった主力選手を招集。前回欠場したユーリ・ティーレマンスも復帰した一方、負傷中のケヴィン・デ・ブライネは選外となった。
ロメオ・ヴェルマント（21）とナタン・エンゴイ（22）は今回初招集となり、「チームには負傷者がかなりいる」とルディ・ガルシア監督は選出理由を説明した。
「デ・ブライネ、ルカク、デバスト、フォファナ…が欠場する。だからこそ、若い選手たちにチャンスを与えたかった。彼らのような新しい若い血が必要なんだ。彼らは間違いなくこのチームにふさわしい資質を備えており、今シーズンも良い実力を見せている。彼らをチームに迎え入れ、ピッチ内外でどのようにチームに溶け込んでいくかを見守るつもりだ」
メンバーは以下の通り。
GK
ティボー・クルトワ（レアル・マドリー/スペイン）
センヌ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
マッツ・セルス（ノッティンガム・フォレスト/イングランド）
マールテン・ファンデフォールト（RBライプツィヒ/ドイツ）
DF
ティモシー・カスターニュ（フラム/イングランド）
マキシム・デ・カイペル（ブライトン/イングランド）
コニ・デ・ヴィンター（ミラン/イタリア）
ブランドン・メシェレ（クルブ・ブルッヘ）
トーマス・ムニエ（リール/フランス）
ディエゴ・モレイラ（ストラスブール/フランス）
ナタン・エンゴイ（リール/フランス）
ホアキン・セイス（クルブ・ブルッヘ）
アルトゥール・テアテ（フランクフルト/ドイツ）
MF
アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ/イングランド）
ニコラス・ラスキン（レンジャーズ/スコットランド）
ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ/イングランド）
ハンス・ファナケン（クルブ・ブルッヘ）
チャールズ・ヴァンホーテ（ニース/フランス）
アクセル・ヴィツェル（ジローナ/スペイン）
FW
シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ/イタリア）
ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ/イングランド）
ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ/ポルトガル）
ロイス・オペンダ（ユヴェントス/イタリア）
アレクシス・サーレマーケルス（ミラン/イタリア）
レアンドロ・トロサール（アーセナル/イングランド）
ロメオ・ヴェルマント（クルブ・ブルッヘ）