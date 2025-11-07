ベルギー代表がメンバー発表。ルカクやデ・ブライネ選外で若手が初招集

ベルギー代表が11月のワールドカップ欧州予選に臨むメンバーを発表した。

欧州予選で6勝2分けと無敗の首位を走るベルギー。11月の欧州予選では、15日にカザフスタン、18日にリヒテンシュタインと対戦する。カザフスタン戦で勝利すれば、ワールドカップ本大会出場が決定する。

この2試合を前に代表メンバーを発表し、ジェレミー・ドクやティボー・クルトワといった主力選手を招集。前回欠場したユーリ・ティーレマンスも復帰した一方、負傷中のケヴィン・デ・ブライネは選外となった。

ロメオ・ヴェルマント（21）とナタン・エンゴイ（22）は今回初招集となり、「チームには負傷者がかなりいる」とルディ・ガルシア監督は選出理由を説明した。

「デ・ブライネ、ルカク、デバスト、フォファナ…が欠場する。だからこそ、若い選手たちにチャンスを与えたかった。彼らのような新しい若い血が必要なんだ。彼らは間違いなくこのチームにふさわしい資質を備えており、今シーズンも良い実力を見せている。彼らをチームに迎え入れ、ピッチ内外でどのようにチームに溶け込んでいくかを見守るつもりだ」

メンバーは以下の通り。

GK

ティボー・クルトワ（レアル・マドリー/スペイン）

センヌ・ラメンス（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

マッツ・セルス（ノッティンガム・フォレスト/イングランド）

マールテン・ファンデフォールト（RBライプツィヒ/ドイツ）

DF

ティモシー・カスターニュ（フラム/イングランド）

マキシム・デ・カイペル（ブライトン/イングランド）

コニ・デ・ヴィンター（ミラン/イタリア）

ブランドン・メシェレ（クルブ・ブルッヘ）

トーマス・ムニエ（リール/フランス）

ディエゴ・モレイラ（ストラスブール/フランス）

ナタン・エンゴイ（リール/フランス）

ホアキン・セイス（クルブ・ブルッヘ）

アルトゥール・テアテ（フランクフルト/ドイツ）

MF

アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ/イングランド）

ニコラス・ラスキン（レンジャーズ/スコットランド）

ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ/イングランド）

ハンス・ファナケン（クルブ・ブルッヘ）

チャールズ・ヴァンホーテ（ニース/フランス）

アクセル・ヴィツェル（ジローナ/スペイン）

FW

シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ/イタリア）

ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ/イングランド）

ドディ・ルケバキオ（ベンフィカ/ポルトガル）

ロイス・オペンダ（ユヴェントス/イタリア）

アレクシス・サーレマーケルス（ミラン/イタリア）

レアンドロ・トロサール（アーセナル/イングランド）

ロメオ・ヴェルマント（クルブ・ブルッヘ）