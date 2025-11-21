横浜DeNAベイスターズファン感謝祭2025のテレビ放送・ネット配信予定

プロ野球・横浜DeNAベイスターズの「ファン感謝DAY2025」が11月22日と23日に開催される。

本記事では横浜DeNAベイスターズファン感謝祭の放送・配信予定などを紹介する。

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭｜概要

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭「BAY BLUE FESTIVAL」は、11月22日(土)と23日(日)に横浜スタジアムで行われる。

シーズンオフの恒例行事となっており、さまざまなイベントを実施。選手とファンの交流の場にもなっている。

横浜DeNAベイスターズファン｜テレビ放送・ネット配信

横浜DeNAベイスターズファンは、CS・TBSチャンネル2で生中継。ネットではU-NEXTでライブ配信される。

放送・配信情報

日程 TBSチャンネル2 U-NEXT 11月22日 13:00-19:30 12:50- 11月23日 11:00-18:00 10:50-

※本ページに記載の情報は、2025年11月現在のものです