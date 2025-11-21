横浜DeNAベイスターズファン感謝祭2025のテレビ放送・ネット配信予定

プロ野球・横浜DeNAベイスターズの「ファン感謝DAY2025」が11月22日と23日に開催される。
本記事では横浜DeNAベイスターズファン感謝祭の放送・配信予定などを紹介する。
横浜DeNAベイスターズファン感謝祭｜概要
横浜DeNAベイスターズファン感謝祭「BAY BLUE FESTIVAL」は、11月22日(土)と23日(日)に横浜スタジアムで行われる。
シーズンオフの恒例行事となっており、さまざまなイベントを実施。選手とファンの交流の場にもなっている。
横浜DeNAベイスターズファン｜テレビ放送・ネット配信
横浜DeNAベイスターズファンは、CS・TBSチャンネル2で生中継。ネットではU-NEXTでライブ配信される。
放送・配信情報
|日程
|TBSチャンネル2
|U-NEXT
|11月22日
|13:00-19:30
|12:50-
|11月23日
|11:00-18:00
|10:50-
【無料トライアルあり】横浜DeNAベイスターズファン感謝祭のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、横浜DeNAベイスターズファン感謝祭は『U-NEXT』がライブ配信を行う。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式サイトへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
※本ページに記載の情報は、2025年11月現在のものです