横浜DeNAベイスターズファン感謝祭2025をU-NEXTが生配信！見放題プランで視聴可能
横浜DeNAベイスターズファン感謝祭2025のテレビ放送・ネット配信予定

プロ野球・横浜DeNAベイスターズのファン感謝祭2025のテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

『U-NEXT』は横浜DeNAベイスターズ主催公式戦を全試合ライブ配信！

1軍＆2軍がどちらも楽しめるのは『U-NEXT』だけ！

DeNA主催公式戦を全試合ライブ配信！

プロ野球・横浜DeNAベイスターズの「ファン感謝DAY2025」が11月22日と23日に開催される。

本記事では横浜DeNAベイスターズファン感謝祭の放送・配信予定などを紹介する。

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭｜概要

横浜DeNAベイスターズファン感謝祭「BAY BLUE FESTIVAL」は、11月22日(土)と23日(日)に横浜スタジアムで行われる。

シーズンオフの恒例行事となっており、さまざまなイベントを実施。選手とファンの交流の場にもなっている。

横浜DeNAベイスターズファン｜テレビ放送・ネット配信

横浜DeNAベイスターズファンは、CS・TBSチャンネル2で生中継。ネットではU-NEXTでライブ配信される。

放送・配信情報

日程TBSチャンネル2U-NEXT
11月22日13:00-19:3012:50-
11月23日11:00-18:0010:50-

【無料トライアルあり】横浜DeNAベイスターズファン感謝祭のおすすめ視聴方法

前述の通り、横浜DeNAベイスターズファン感謝祭は『U-NEXT』がライブ配信を行う。

※本ページに記載の情報は、2025年11月現在のものです

