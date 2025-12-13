ウパメカノがバイエルンに最終通告か…求めるのは年俸29億円、特定の契約解除条項？

バイエルンのDFダヨ・ウパメカノはクラブに最終通告を出したようだ。ドイツ『キッカー』が伝えた。

バイエルンの主力選手で公式戦20試合に出場する27歳のウパメカノ。現行契約は今季限りとなっており、早ければ1月1日にも海外クラブと契約前契約を結ぶことができる。バイエルンにはわずか数週間でウパメカノの将来を確保しなければ、貴重な資産を無駄にしてしまうリスクを負うことになる。

ウパメカノの代理人は交渉のペースの遅さと、クラブが既存の給与体系を崩そうとしないことに不満を募らせており、クラブ幹部に対して金銭的条件が満たされない限り、交渉は事実上終了すると通告したという。ドイツメディアでは、ウパメカノがボーナス込みの年俸1600万ユーロ（約29億2000万円）に加え、将来のキャリアを自分で決められるよう、特定の契約解除条項を要求していると報じている。

なお、バイエルンはウパメカノとの契約更新を優先事項としているものの、彼をチーム内で最も高額な給与を得ることになる「譲れない」要求に応じることには躊躇している。バイエルンにとって頭痛の種となっているのは、欧州の金融大手からの真剣な関心だ。報道によると、レアル・マドリーとパリ・サンジェルマンはともにウパメカノの要求を全面的に受け入れる意向を示しているという。