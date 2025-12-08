2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月10日(水)に開催。伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、守田英正の所属するスポルティングCPが対戦する。
本記事では、バイエルンvsスポルティングCPのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
バイエルンvsスポルティングCPの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のバイエルンvsスポルティングCPは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節
- 日程：2025年12月10日(水)5:00キックオフ／日本時間
- カード：バイエルン・ミュンヘン vs スポルティングCP
- 会場：アリアンツ・アレーナ
バイエルンvsスポルティングCPの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルンvsスポルティングCの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
|WOWOWライブ
|視聴はこちら
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり