2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月10日(水)に開催。伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、守田英正の所属するスポルティングCPが対戦する。

本記事では、バイエルンvsスポルティングCPのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バイエルンvsスポルティングCPの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のバイエルンvsスポルティングCPは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節

日程：2025年12月10日(水)5:00キックオフ／日本時間

カード：バイエルン・ミュンヘン vs スポルティングCP

会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsスポルティングCPの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルンvsスポルティングCの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

バイエルンvsスポルティングCP チーム情報

