チャンピオンズ リーグ
team-logoバイエルン
Allianz Arena
team-logoスポルティングCP
Yuta Tokuma

【12月10日】バイエルンvsスポルティングCPのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【伊藤洋輝・守田英正出場予定】12月10日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第6節、バイエルン・ミュンヘン対スポルティングCPの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月10日(水)に開催。伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンと、守田英正の所属するスポルティングCPが対戦する。

本記事では、バイエルンvsスポルティングCPのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バイエルンvsスポルティングCPの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のバイエルンvsスポルティングCPは、バイエルンのホーム「アリアンツ・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月10日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：バイエルン・ミュンヘン vs スポルティングCP
  • 会場：アリアンツ・アレーナ

バイエルンvsスポルティングCPの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バイエルンvsスポルティングCの試合は『WOWOW』がライブ配信する。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

バイエルンvsスポルティングCP チーム情報

バイエルン vs スポルティングCP 予想スタメン

バイエルンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSCP
1
マヌエル・ノイアー
27
コンラート・ライマー
44
ヨシプ・スタニシッチ
4
ヨナタン・ター
2
ダヨ・ウパメカノ
6
ヨズア・キミッヒ
42
レナート・カール
7
セルジュ・ニャブリ
17
マイケル・オリーセ
45
アレクサンダル・パブロヴィッチ
9
ハリー・ケイン
1
ルイ・シルヴァ
20
マクシミリアーノ・アラウホ
25
ゴンサロ・イナシオ
22
イバン・フレスネダ
26
ウスマン・ディオマンデ
7
ジオバニー・クエンダ
10
ジェニー・カタモ
52
ジョアン・シモンエス
42
モルテン・ヒュルマンド
17
フランシスコ・トリンコン
97
ルイス・スアレス

4-2-3-1

SCPAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイ・ボルヘス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCB
-直近成績

ゴールを許す
18/8
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

SCP
-直近成績

ゴールを許す
13/2
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

FCB

直近の 4 試合

SCP

3

勝利

1

Draw

0

勝利

13

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
2/4
両チームが得点
1/4

順位表

0