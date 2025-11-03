公式戦15連勝達成のバイエルンはなぜ強いのか？キミッヒ「10年前と状況が違う」

バイエルンが圧倒的な強さを発揮している。

バイエルンは1日、ブンデスリーガ第9節でレヴァークーゼンと対戦。ミッドウィークにパリ・サンジェルマンと対戦するため、ハリー・ケインやルイス・ディアスらをベンチに置くことに。それでも、ニコラス・ジャクソンらのゴールで3-0と一昨季王者を一蹴し、公式戦15連勝を達成した。

今季の欧州クラブで唯一の全勝チームとなっているバイエルン。MFヨズア・キミッヒは試合後、『スカイ』で10年前に自身が加入したときと比較しつつ、こう語った。

「10年前に加入した時、僕らは個人として信じられないほど強かった。23人、24人、25人のワールドクラスの選手がいたんだ。若い選手としてトップチームに食い込むのは難しかった。でも今、チームとしてどう機能しているか見てみなよ。一緒に、互いに祝い合い、ピッチ上で僕らの原則をどう実行しているか、それって本当に特別だよ！ 当時はそんなことがあまりなかった、10年前は状況が違った。チームには少しエゴイズムが多かった。今はクオリティの面で傑出した選手がたくさんいるけど、チームを第一に考えているんだ」

また、敗れたレヴァークーゼンのMFアレイクス・ガルシアは「バイエルンは現在、ヨーロッパで最高のチームだ」と評価している。