ケガに苦しんだ伊藤洋輝が待望の初ゴールも…バイエルン、19試合目にして今季ブンデス初黒星

ブンデスリーガは24日に各地で第19節が行われた。

未だ無敗で首位を独走するバイエルン・ミュンヘンは、ホームでアウクスブルクと対戦。リーグ戦3試合連続先発の伊藤洋輝が左サイドバック、右サイドバックには長期離脱から戻ってきたアルフォンソ・デイヴィスが先発復帰した他、GKノイアーをベンチに置くなどローテーションを採用した。

序盤からボールを保持していくが、なかなかアウクスブルク守備陣を崩せない時間が続く。それでも23分、バイエルンが先制に成功。オリーセのCKから伊藤洋輝がヘッドを叩き込んだ。約8カ月に及ぶ長期離脱に苦しんだ日本代表DF待望の今季初ゴールで、大きなリードを手にする。

後半序盤のピンチをなんとか防いだバイエルンだが、さらに60分前後にも自陣でのミスから危ないシーンを作られる。すると61分、復帰を果たしたムシアラとキミッヒを投入。主導権を再び取り返しに行く。しかし劣勢の展開が続き、75分にも直接FKから際どいシュートを許した。そして75分、CKからシャベスのヘッドを許して失点。同点に追いつかれた。その後79分には2選手を入れ替え、伊藤洋輝もベンチに下がる。しかし81分、右サイドを崩されてマセンゴに逆転弾を叩き込まれた。

これが決勝点となり、バイエルンはホームでアウクスブルクに1-2で敗戦。ブンデスリーガ19試合目にして、今季初黒星を喫した。

7位に転落し、トップメラー監督が退任したフランクフルトは、ホームでホッフェンハイムと激突。全試合先発中の堂安律がこの日もスタメンを飾ったなか、18分には先制に成功。ウズンの浮き球パスに反応したカリムエンドがシュートを突き刺している。しかし52分、速攻からメルシュテッドの同点弾を許す展開に。さらに60分、CKからカバクに逆転弾を許した。65分には3点目を奪われると、そのまま1-3で敗戦。2026年に入ってからは公式戦5試合連続3失点と苦しい結果が続いている。