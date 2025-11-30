このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuta Tokuma

【12月1日】バスケ日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表のテレビ放送・ネット配信予定｜FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1

「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」チャイニーズ・タイペイ代表vs日本代表の地上波テレビ放送・ネット配信・視聴方法を紹介。

アジア予選の全試合配信はDAZNだけ！

DAZN

『DAZN』はFIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選を全試合ライブ配信

「DAZN」月額プランが今だけ4,200円→1,890円

11/30(日)まで2カ月間月額55％オフキャンペーン実施中！

半額以上割引の特別オファー

月額55％オフ

最安値で視聴

男子5人制バスケットボール「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」が行われ、12月1日(月)に日本代表がチャイニーズ・タイペイ代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表の視聴方法を紹介する。

日本vsチャイニーズ・タイペイ｜試合日程・開始時間

「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」日本代表vs代表は12月1日(月)、新荘体育館（台湾・新北市）で行われる。

日程開始時間
12/1(月)20:00

日本vsチャイニーズ・タイペイ｜テレビ中継・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
12/1(月)
20:00
  • BS朝日

※放送/配信予定は変更の可能性あり

バスケ男子W杯予選｜おすすめ視聴方法

前述の通り、FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選はネット『DAZN』でライブ配信される。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

