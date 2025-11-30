男子5人制バスケットボール「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」が行われ、12月1日(月)に日本代表がチャイニーズ・タイペイ代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表の視聴方法を紹介する。

日本vsチャイニーズ・タイペイ｜試合日程・開始時間

「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」日本代表vs代表は12月1日(月)、新荘体育館（台湾・新北市）で行われる。

日程 開始時間 12/1(月) 20:00

日本vsチャイニーズ・タイペイ｜テレビ中継・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 12/1(月)

20:00 BS朝日 DAZN

TVer

ABEMA

※放送/配信予定は変更の可能性あり

バスケ男子W杯予選｜おすすめ視聴方法

前述の通り、FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選はネット『DAZN』でライブ配信される。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可