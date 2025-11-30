男子5人制バスケットボール「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」が行われ、12月1日(月)に日本代表がチャイニーズ・タイペイ代表と対戦する。
本記事では、日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表の視聴方法を紹介する。
日本vsチャイニーズ・タイペイ｜試合日程・開始時間
「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」日本代表vs代表は12月1日(月)、新荘体育館（台湾・新北市）で行われる。
|日程
|開始時間
|12/1(月)
|20:00
日本vsチャイニーズ・タイペイ｜テレビ中継・ネット配信予定
|日時
|テレビ
(地上波/衛星)
|ネット
(スマホ/タブレット)
|12/1(月)
20:00
※放送/配信予定は変更の可能性あり
バスケ男子W杯予選｜おすすめ視聴方法
前述の通り、FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選はネット『DAZN』でライブ配信される。
