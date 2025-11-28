男子5人制バスケットボール「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表が、11月28日(金)に行われる。

本記事では、日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表の視聴方法を紹介する。

日本vsチャイニーズ・タイペイ｜試合日程・開始時間

「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表は11月28日(金)、GLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で行われる。

日程 開始時間 11/28(金) 19:05

日本vsチャイニーズ・タイペイ｜テレビ中継・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 11/28(金)

19:05 BS日テレ DAZN

[11/30(日)まで！月額55％オフキャンペーン実施中]

[11/30(日)まで！月額55％オフキャンペーン実施中] TVer

※放送/配信予定は変更の可能性あり

バスケ男子W杯予選｜おすすめ視聴方法

バスケ男子W杯予選｜おすすめ視聴方法

【11/30まで限定で55％オフ】DAZN 2カ月間割引キャンペーン実施中！

『DAZN』が、2025年11月30日(日)23:59までの加入で通常プラン「DAZNスタンダード」の月額が2カ月間限定で55％オフの1,890円(税込)となるキャンペーンを実施。月額プランの通常料金は4,200円(税込)のため、合計で4,620円もお得になる。

なお、利用規約に従って解約手続きを行わない限り、契約は自動更新。3カ月目からは通常料金4,200円が適用されるが、契約期間は最短1カ月間となっている。このプランは30日前までの解約通知をもって解約できるが、解約通知後も契約期間の最終日までは視聴することが可能だ。

「DAZNスタンダード」のお得なキャンペーンに加入するためには、まずはキャンペーンページにアクセス。「オファーを受ける」から、案内に従って簡単に登録することができる。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN通常月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込 ※非キャンペーン時）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可