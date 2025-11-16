野球日本代表・侍ジャパンは、11月16日(日)に韓国代表と対戦する。
本記事では、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」の試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。
侍ジャパンvs韓国第2戦｜試合日程・プレイボール時刻
「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」第2戦は、11月16日(日)に東京ドームで開催される。
- 大会：ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国
- 日時：11月16日(日)19:00開始予定
- 対戦：日本代表vs韓国代表
侍ジャパンvs韓国第2戦｜テレビ放送・ネット配信予定
日本vs韓国は『TBS系列』『BS-TBS』『Amazon Prime Video』が中継・配信を行う。
『Amazon Prime Video』は30日間無料トライアルが付帯。登録すれば無料ですぐに視聴できる。
■放送局・スケジュール
- テレビ：TBS(20:54～22:59はBS-TBSにてリレー中継)
- ネット：Amazon Prime Video(無料あり)
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
※放送/配信予定は変更の可能性あり
侍ジャパンvs韓国第2戦｜おすすめ視聴方法アマゾンジャパン合同会社
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国第2戦を視聴できる。第2戦は地上波TBS系列でも中継されるが、20:54からBS-TBSに切り替わるため、BS環境がない方はプライムビデオでの視聴をおすすめする。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中も視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。