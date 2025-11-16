野球日本代表・侍ジャパンは、11月16日(日)に韓国代表と対戦する。

本記事では、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」の試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

侍ジャパンvs韓国第2戦｜試合日程・プレイボール時刻

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」第2戦は、11月16日(日)に東京ドームで開催される。

大会：ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国

日時：11月16日(日)19:00開始予定

対戦：日本代表vs韓国代表

侍ジャパンvs韓国第2戦｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vs韓国は『TBS系列』『BS-TBS』『Amazon Prime Video』が中継・配信を行う。

『Amazon Prime Video』は30日間無料トライアルが付帯。登録すれば無料ですぐに視聴できる。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

侍ジャパンvs韓国第2戦｜おすすめ視聴方法

アマゾンジャパン合同会社

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国第2戦を視聴できる。第2戦は地上波TBS系列でも中継されるが、20:54からBS-TBSに切り替わるため、BS環境がない方はプライムビデオでの視聴をおすすめする。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中も視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

