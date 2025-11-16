このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
侍ジャパンvs韓国第2戦はAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！無料体験で視聴
【11月16日】侍ジャパン対韓国代表のテレビ放送/ネット配信・無料視聴｜野球日本代表強化試合第2戦

11月16日に開催されるラグザス侍ジャパンシリーズ2025野球日本代表vs韓国代表のテレビ放送・ネット配信・無料視聴・試合日程・視聴方法まとめ。

野球日本代表・侍ジャパンは、11月16日(日)に韓国代表と対戦する。

本記事では、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」の試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

侍ジャパンvs韓国第2戦｜試合日程・プレイボール時刻

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」第2戦は、11月16日(日)に東京ドームで開催される。

  • 大会：ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国
  • 日時：11月16日(日)19:00開始予定
  • 対戦：日本代表vs韓国代表

侍ジャパンvs韓国第2戦｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vs韓国は『TBS系列』『BS-TBS』『Amazon Prime Video』が中継・配信を行う。

『Amazon Prime Video』は30日間無料トライアルが付帯。登録すれば無料ですぐに視聴できる。

■放送局・スケジュール

侍ジャパンvs韓国第2戦｜おすすめ視聴方法

Samura Japanアマゾンジャパン合同会社

Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国第2戦を視聴できる。第2戦は地上波TBS系列でも中継されるが、20:54からBS-TBSに切り替わるため、BS環境がない方はプライムビデオでの視聴をおすすめする。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中も視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

  1. Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. 登録完了後、すぐに視聴可能！

