侍ジャパンvs韓国はAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！無料体験で視聴
【テレビ放送】侍ジャパンvs韓国のテレビ放送/ネット無料配信予定｜11月15日強化試合

【侍ジャパン 放送予定】11月15日に開催されるラグザス侍ジャパンシリーズ2025野球日本代表vs韓国代表のTV中継・ネット配信予定、試合日程、視聴方法まとめ。

プライムビデオでライブ配信

侍ジャパン11月シリーズの2試合をAmazonプライムビデオで完全ライブ配信！

11月15日(土)～16日(日)に韓国代表と2連戦

30日間無料トライアルで視聴可能

プライム会員は無料視聴可能

Amazonプライムビデオは30日間0円

まずは無料体験

野球日本代表・侍ジャパンは、11月15日(土)に韓国代表と対戦する。

本記事では、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」の試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

侍ジャパン強化試合韓国戦・第1戦｜試合開催日・開始時刻

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」第1戦は、11月15日(土)に東京ドームで開催される。

  • 大会：ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国
  • 日時：11月15日(土)18:30開始予定
  • 対戦：日本代表vs韓国代表

侍ジャパン強化試合韓国戦・第1戦｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vs韓国は『テレビ朝日系列』『Amazon Prime Video』が中継・配信を行う。

『Amazon Prime Video』は30日間無料トライアルが付帯。登録すれば無料ですぐに視聴できる。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

※放送/配信予定は変更の可能性あり

侍ジャパン強化試合韓国戦・第1戦｜プライムビデオで完全ライブ配信！

Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国を視聴できる。また、MLB大谷翔平ら所属のロサンゼルス・ドジャースが出場するワールドシリーズ全試合もライブ配信される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

  1. Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. 登録完了後、すぐに視聴可能！

侍ジャパン(野球日本代表)メンバー

ポジション背番号選手名所属チーム
投手13森浦大輔広島東洋カープ
投手14隅田知一郎埼玉西武ライオンズ
投手15大勢読売ジャイアンツ
投手19高橋宏斗中日ドラゴンズ
投手20曽谷龍平オリックス・バファローズ
投手21金丸夢斗中日ドラゴンズ
投手46藤平尚真東北楽天ゴールデンイーグルス
投手57北山亘基北海道日本ハムファイターズ
投手61平良海馬埼玉西武ライオンズ
投手62西口直人東北楽天ゴールデンイーグルス
投手66松本裕樹福岡ソフトバンクホークス
投手90松山晋也中日ドラゴンズ
捕手4若月健矢オリックス・バファローズ
捕手10岸田行倫読売ジャイアンツ
捕手12坂本誠志郎阪神タイガース
捕手27中村悠平東京ヤクルトスワローズ
内野手2牧秀悟横浜DeNAベイスターズ
内野手5佐々木泰広島東洋カープ
内野手6村林一輝東北楽天ゴールデンイーグルス
内野手25岡本和真読売ジャイアンツ
内野手44石上泰輝横浜DeNAベイスターズ
内野手51小園海斗広島東洋カープ
内野手99野村勇福岡ソフトバンクホークス
外野手1森下翔太阪神タイガース
外野手7西川史礁千葉ロッテマリーンズ
外野手50五十幡亮汰北海道日本ハムファイターズ
外野手60岡林勇希中日ドラゴンズ

