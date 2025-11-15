【テレビ放送】侍ジャパンvs韓国のテレビ放送/ネット無料配信予定｜11月15日強化試合

野球日本代表・侍ジャパンは、11月15日(土)に韓国代表と対戦する。

本記事では、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」の試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

侍ジャパン強化試合韓国戦・第1戦｜試合開催日・開始時刻

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」第1戦は、11月15日(土)に東京ドームで開催される。

大会：ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国

日時：11月15日(土)18:30開始予定

対戦：日本代表vs韓国代表

侍ジャパン強化試合韓国戦・第1戦｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vs韓国は『テレビ朝日系列』『Amazon Prime Video』が中継・配信を行う。

『Amazon Prime Video』は30日間無料トライアルが付帯。登録すれば無料ですぐに視聴できる。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

侍ジャパン強化試合韓国戦・第1戦｜プライムビデオで完全ライブ配信！

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国を視聴できる。また、MLB大谷翔平ら所属のロサンゼルス・ドジャースが出場するワールドシリーズ全試合もライブ配信される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

侍ジャパン(野球日本代表)メンバー

ポジション 背番号 選手名 所属チーム 投手 13 森浦大輔 広島東洋カープ 投手 14 隅田知一郎 埼玉西武ライオンズ 投手 15 大勢 読売ジャイアンツ 投手 19 高橋宏斗 中日ドラゴンズ 投手 20 曽谷龍平 オリックス・バファローズ 投手 21 金丸夢斗 中日ドラゴンズ 投手 46 藤平尚真 東北楽天ゴールデンイーグルス 投手 57 北山亘基 北海道日本ハムファイターズ 投手 61 平良海馬 埼玉西武ライオンズ 投手 62 西口直人 東北楽天ゴールデンイーグルス 投手 66 松本裕樹 福岡ソフトバンクホークス 投手 90 松山晋也 中日ドラゴンズ 捕手 4 若月健矢 オリックス・バファローズ 捕手 10 岸田行倫 読売ジャイアンツ 捕手 12 坂本誠志郎 阪神タイガース 捕手 27 中村悠平 東京ヤクルトスワローズ 内野手 2 牧秀悟 横浜DeNAベイスターズ 内野手 5 佐々木泰 広島東洋カープ 内野手 6 村林一輝 東北楽天ゴールデンイーグルス 内野手 25 岡本和真 読売ジャイアンツ 内野手 44 石上泰輝 横浜DeNAベイスターズ 内野手 51 小園海斗 広島東洋カープ 内野手 99 野村勇 福岡ソフトバンクホークス 外野手 1 森下翔太 阪神タイガース 外野手 7 西川史礁 千葉ロッテマリーンズ 外野手 50 五十幡亮汰 北海道日本ハムファイターズ 外野手 60 岡林勇希 中日ドラゴンズ

