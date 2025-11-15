【テレビ放送】侍ジャパンvs韓国のテレビ放送/ネット無料配信予定｜11月15日強化試合

野球日本代表・侍ジャパンは、11月15日(土)に韓国代表と対戦する。
本記事では、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」の試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。
侍ジャパン強化試合韓国戦・第1戦｜試合開催日・開始時刻
「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」第1戦は、11月15日(土)に東京ドームで開催される。
- 大会：ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国
- 日時：11月15日(土)18:30開始予定
- 対戦：日本代表vs韓国代表
侍ジャパン強化試合韓国戦・第1戦｜テレビ放送・ネット配信予定
日本vs韓国は『テレビ朝日系列』『Amazon Prime Video』が中継・配信を行う。
『Amazon Prime Video』は30日間無料トライアルが付帯。登録すれば無料ですぐに視聴できる。
■放送局・スケジュール
- テレビ：テレビ朝日
- ネット：Amazon Prime Video(無料あり)
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
※放送/配信予定は変更の可能性あり
侍ジャパン強化試合韓国戦・第1戦｜プライムビデオで完全ライブ配信！アマゾンジャパン合同会社
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なく侍ジャパンvs韓国を視聴できる。また、MLB大谷翔平ら所属のロサンゼルス・ドジャースが出場するワールドシリーズ全試合もライブ配信される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
侍ジャパン(野球日本代表)メンバー
|ポジション
|背番号
|選手名
|所属チーム
|投手
|13
|森浦大輔
|広島東洋カープ
|投手
|14
|隅田知一郎
|埼玉西武ライオンズ
|投手
|15
|大勢
|読売ジャイアンツ
|投手
|19
|高橋宏斗
|中日ドラゴンズ
|投手
|20
|曽谷龍平
|オリックス・バファローズ
|投手
|21
|金丸夢斗
|中日ドラゴンズ
|投手
|46
|藤平尚真
|東北楽天ゴールデンイーグルス
|投手
|57
|北山亘基
|北海道日本ハムファイターズ
|投手
|61
|平良海馬
|埼玉西武ライオンズ
|投手
|62
|西口直人
|東北楽天ゴールデンイーグルス
|投手
|66
|松本裕樹
|福岡ソフトバンクホークス
|投手
|90
|松山晋也
|中日ドラゴンズ
|捕手
|4
|若月健矢
|オリックス・バファローズ
|捕手
|10
|岸田行倫
|読売ジャイアンツ
|捕手
|12
|坂本誠志郎
|阪神タイガース
|捕手
|27
|中村悠平
|東京ヤクルトスワローズ
|内野手
|2
|牧秀悟
|横浜DeNAベイスターズ
|内野手
|5
|佐々木泰
|広島東洋カープ
|内野手
|6
|村林一輝
|東北楽天ゴールデンイーグルス
|内野手
|25
|岡本和真
|読売ジャイアンツ
|内野手
|44
|石上泰輝
|横浜DeNAベイスターズ
|内野手
|51
|小園海斗
|広島東洋カープ
|内野手
|99
|野村勇
|福岡ソフトバンクホークス
|外野手
|1
|森下翔太
|阪神タイガース
|外野手
|7
|西川史礁
|千葉ロッテマリーンズ
|外野手
|50
|五十幡亮汰
|北海道日本ハムファイターズ
|外野手
|60
|岡林勇希
|中日ドラゴンズ
