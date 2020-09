▶ 久保建英出場予定試合をDAZN1ヶ月間無料体験で今すぐ視聴!

日本時間2020年9月28日(月)に行われるラ・リーガ(スペイン)第3節、バルセロナvsビジャレアルのスターティングメンバーが発表された。

バルセロナはバイエルンから復帰したフィリペ・コウチーニョ、新星アンス・ファティらが先発入り。リオネル・メッシもイレブンに名を連ねている。

一方のビジャレアルは久保建英が開幕3試合連続ベンチスタートとなっている。

