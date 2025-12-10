バルセロナDFの状況は「深刻」か…精神的な状況から回復に時間が必要と報道

バルセロナのDFロナルド・アラウホは長期的な将来は不透明となっている。

アラウホはチャンピオンズリーグ・チェルシー戦で退場処分を受け多くの批判を浴びた。すると、ラ・リーガのアラベス戦も胃腸炎での欠場となり、直近3試合を欠場している。

バルセロナはアラウホに復帰期限を定めておらず、ジョアン・ラポルタ会長は批判は不当だと述べ、あらゆる形で彼をサポートすると述べた。その後、『カデナ・コープ』はアラウホの状況が「我々が考えていたよりも深刻」であると報じ、彼が再びバルセロナでプレーできない可能性もあると示唆した。

さらに、アラウホは度重なるパニック発作に見舞われており、現在は士気が最低レベルにあると伝えている。そのため、クラブは彼が回復するまで必要な期間を費やすべきだとの立場を取っている。

一方、『スポルト』は、今週、数日間精神を落ち着かせるためにイスラエルのテルアビブへ旅立ったと報じた。この旅は「精神的かつ宗教的な」ものと言われており、滞在期間は短期間になるとみられている。

なお、バルセロナにおけるメンタルヘルスの問題で最も有名なのはアンドレス・イニエスタだが、テクニカルアシスタントで元バルセロナ選手のボージャン・クルキッチもパニック発作に苦しんでいたことを明かしている。