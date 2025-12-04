「どうしてバロンドールを受賞できなかったのかわからない」アトレティコ指揮官シメオネが敗戦後にバルセロナFWハフィーニャを激賞

アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督は、バルセロナのハフィーニャを激賞した。

2日に行われたラ・リーガ第19節でアトレティコ・マドリーは敵地でバルセロナと対戦。アレックス・バエナの得点で先制したアトレティコ・マドリーするも、26分にバルセロナのハフィーニャが同点弾を挙げる。後半に入ると、さらにバルセロナが2得点を決め、3-1でアトレティコ・マドリーに逆転勝利した。

昨シーズンにバルセロナで公式戦57試合で34得点26アシストと圧巻のパフォーマンスを見せてラ・リーガ優勝を含む国内3冠に貢献したハフィーニャ。今シーズンはここまで負傷で離脱する期間があったものの、ピッチに立てばほぼ確実に結果を残すなど、その影響力は健在だ。

そんなハフィーニャについて、シメオネ監督は試合後に「ハフィーニャは驚くべき程に素晴らしい選手だ。彼はどこでもプレーできる。ウインガーとして、ミッドフィールダーとして、そしてストライカーとして、ウイングバックですらも可能だ」と話し、今年のバロンドールで同選手が5位で終わったことへの疑問を口にした。

「彼は得点もできるし、チャンスも作れる。プレスをし、ピッチ上を走り回っている。どうして彼がバロンドールを受賞できなかったのか私にはわからない。私ならいつだって彼を選ぶね」