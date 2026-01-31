バルセロナは驚異の1355億円でダントツ！下部組織出身選手の市場価値総額ランキング、トップ10は…

スイスのサッカー専門調査機関『CIES Football Observatory（CIES）』は、下部組織出身選手の市場価値総額のランキングを発表している。

FIFAやUEFAの関連研究機関でもある『CIES』。今回は、契約中（現クラブ所属、またはレンタル移籍中）の下部組織出身選手の推定移籍金総額を算出し、トップ100のクラブを発表している。

トップに立ったのは、スペイン屈指の強豪にして育成の名門でもあるバルセロナ。22選手の総額は7億3800万ユーロ（約1355億円）と、2位以下に倍以上の差をつけてトップに立っている。また、最高額はスペイン代表FWラミン・ヤマルで、3億3500万ユーロ（約615億円）と算出された。

2位に入ったのは、プレミアリーグの強豪マンチェスター・シティ。16選手の総額は2億8600万ユーロ（約525億円）で、最高額はニコ・オライリーの9200万ユーロ（約169億円）に。3位のバイエルンは、16選手の総額が2億8400万ユーロ（約521億円）であり、最高額はジャマル・ムシアラの8700万ユーロ（約160億円）となっている。

■『CIES』が発表した下部組織出身選手の推定移籍金総額ランキングトップ10

1位：バルセロナ／7億3800万ユーロ（22選手）

2位：マンチェスター・シティ／2億8600万ユーロ（16選手）

3位：バイエルン・ミュンヘン／2億8400万ユーロ（16選手）

4位：レアル・マドリー／2億5600万ユーロ（11選手）

5位：アーセナル／2億3500万ユーロ（8選手）

6位：チェルシー／2億2200万ユーロ（12選手）

7位：アトレティック・クルブ／2億1100万ユーロ（25）

8位：レアル・ソシエダ／2億500万ユーロ（37選手）

9位：パリ・サンジェルマン／2億400万ユーロ（14選手）

10位：アトレティコ・マドリー／1億8600万ユーロ（12選手）