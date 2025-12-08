このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoバルセロナ
Spotify Camp Nou
team-logoフランクフルト
Yuta Tokuma

【12月10日】バルセロナvsフランクフルトのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第6節

【堂安律出場予定】12月10日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節、バルセロナ対アイントラハト・フランクフルトの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第6節が日本時間12月10日(水)に開催。バルセロナと、日本代表堂安律が所属するフランクフルトが対戦する。

本記事では、バルセロナvsフランクフルトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バルセロナvsフランクフルトの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節のバルセロナvsフランクフルトは、バルセロナのホーム「カンプ・ノウ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第6節
  • 日程：2025年12月10日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：バルセロナ vs アイントラハト・フランクフルト
  • 会場：カンプ・ノウ

バルセロナvsフランクフルトの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バルセロナvsフランクフルトの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Lemino』がディレイで配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

Leminoでチャンピオンズリーグ注目試合を配信！プレミアム会員限定31日間無料トライアルに登録

バルセロナvsフランクフルト チーム情報

バルセロナ vs フランクフルト 予想スタメン

バルセロナHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSGE
13
ジョアンガルシア
23
ジュール・クンデ
3
アレハンドロ・バルデ
15
アンドレアス・クリステンセン
5
パウ・クバルシ
7
フェラン・トーレス
21
フレンキー・デ・ヨング
24
エリック・ガルシア
16
F. Lopez
10
ラミン・ヤマル
9
ロベルト・レヴァンドフスキ
23
ミヒャエル・ツェッテラー
4
ロビン・コッホ
3
アルトゥール・テアトル
21
ナサニエル・ブラウン
34
ナムディ・コリンズ
7
アンスガー・クナウフ
20
堂安律
27
マリオ・ゲッツェ
8
ファレス・チャイビ
18
マフムド・ダフード
17
エリー・ワイ

4-2-3-1

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BAR
-直近成績

ゴールを許す
15/8
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
6/13
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

BAR

直近の 2 試合

SGE

0

勝利

1

Draw

1

Win

3

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/2
両チームが得点
2/2

順位表

