バルセロナ監督フリック、カンプ・ノウでの初陣に…「私は夢を叶えた。3部チームをクビになったとき『ここで指揮する』と誓ったんだ」

22日のラ・リーガ第13説、バルセロナは本拠地カンプ・ノウでのアトレティック・クルブ戦に4-0で勝利した。ハンジ・フリック監督は、カンプ・ノウで初めて指揮を執り、「夢が叶った」と口にしている。

改修工事中ながらもスタジアムの使用が市役所から認められ、2年半ぶりにカンプ・ノウに帰還を果たしたバルセロナ。レヴァンドフスキ、フェラン・トーレス（2得点）、フェルミンのゴールでアトレティックを下し、記念すべき勝利を飾っている。

フリック監督は昨季バルセロナの監督に就任し、これがカンプ・ノウでの初采配に。試合後会見に出席したドイツ人指揮官の様子は、いつもと様子が異なっていた。少し潤んだような目で、次のような言葉を口にしたのだった。

「今日、私は夢を叶えることができた。昔、3部チームの監督をクビになったとき、『いつの日かカンプ・ノウのベンチに座りたい』と口にしていたんだ」



「私にとっては信じ難い物語だ。信念を持ち、懸命に努力することで、すべてが可能となる。チームに対してもそう言ったよ。『私にとっては、すべてが実現可能なんだ』とね」

試合自体については、自チームのパフォーマンスと勝利という結果に満足感を表している。

「全員にとって特別な試合だった。もちろんファンにとってもね。試合については簡単ではなかった。とりわけ前半はね。それでも失点をゼロに抑えて、4ゴールを決めて勝利を収めることができたね」

フリック監督はその一方で、この試合の先制ゴールで今季ラ・リーガ得点数を10試合8得点としたレヴァンドフスキにも言及している。

「彼は大切な選手だ。チャンスがあれば決め切るのが当たり前というレベルでね。彼はこの10年間、最高の9番の一人であり続けた。年齢（37歳）の影響はない。彼には野心があり、コンディションも素晴らしいよ」