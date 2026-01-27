今季10ゴール10アシストのフェルミン、昨夏にはチェルシーが興味も…「早く契約を延長したい。ずっとバルサにいたいんだ」

バルセロナMFフェルミン・ロペスが、同クラブに抱える愛情をアピールしている。

バルセロナの下部組織出身MFながら、ゲームメイクよりも2列目からの飛び出し、ラストプレーを得意とするフェルミン。今季はここまでに10ゴール10アシストを記録するなど、大活躍を見せている。



昨夏の移籍市場ではチェルシーから興味を持たれたフェルミンについて、バルセロナは2029年まで結ぶ契約を2年間延長すべく動いており、まもなく交渉は合意に達するとみられている。そして選手本人も、スペイン『ムンド・デポルティボ』とのインタビューでその事実を認め、バルセロナでプレーし続ける意欲を語っあt。



「うん、確かにその件はうまく進んでいる。まだ解決しなくてはいけないことがあるけど、自分の意思はバルサにずっといることにある。それこそが何よりも重要なんだよ」

「本当、早くすべてが決まってほしいよ。僕はここで満足しているんだ」

フェルミンはまた、トップ下のポジションを争うMFダニ・オルモについても言及。共存も可能との見解を示した。

「ダニとは良い関係を築いているよ。彼は素晴らしい選手で、僕たちは揃ってバルサに在籍している。ここではいつだって競争が存在するんだ。彼とは一緒にプレーすることだってできると思う。うまく補完し合えるんじゃないかな。もっと一緒にピッチに立てればいいけどね」