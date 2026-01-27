Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoバルセロナ
Spotify Camp Nou
team-logoコペンハーゲン
Yuta Tokuma

【1月29日】バルセロナvsコペンハーゲンのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【鈴木淳之介出場予定】1月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節、バルセロナ対コペンハーゲンの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。バルセロナと、鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンが対戦する。

本記事では、バルセロナvsコペンハーゲンのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

バルセロナvsコペンハーゲンの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のバルセロナvsコペンハーゲンは、バルセロナのホーム「カンプ・ノウ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：バルセロナ vs コペンハーゲン
  • 会場：カンプ・ノウ

バルセロナvsコペンハーゲンの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、バルセロナvsコペンハーゲンの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

バルセロナvsコペンハーゲン チーム情報

バルセロナ vs コペンハーゲン 予想スタメン

バルセロナHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestFCK
13
ジョアンガルシア
23
ジュール・クンデ
18
G. Martin
3
アレハンドロ・バルデ
24
エリック・ガルシア
17
M. Casado
21
フレンキー・デ・ヨング
28
ルーニー・バルドジ
16
F. Lopez
11
ハフィーニャ
9
ロベルト・レヴァンドフスキ
1
ドミニク・コタルスキ
20
鈴木淳之介
5
ガブリエル・ペレイラ
24
ビルガー・メリング
15
マルコス・ロペス
10
モハメド・エルユヌシ
21
マッズ・エミル・マドセン
7
ヴィクトル・クラエソン
30
エリアス・アシュリ
39
V. Dadason
14
アンドレアス・コルネリウス

4-4-2

FCKAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヤコブ・ニーストルップ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BAR
-直近成績

ゴールを許す
13/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

FCK
-直近成績

ゴールを許す
11/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

BAR

直近の 2 試合

FCK

1

Win

1

Draw

0

勝利

3

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
0/2
両チームが得点
1/2

