このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ラ・リーガ
team-logoバルセロナ
Spotify Camp Nou
team-logoアスレティック・クルブ
ラ・リーガはU-NEXTで全試合配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
GOAL

【11月23日】バルセロナvsビルバオのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第13節

【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2025-26第13節、バルセロナ対ビルバオのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

ラ・リーガを全試合配信

U-NEXT

U-NEXTでプレミアリーグ、ラ・リーガ、エールディビジを配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのラ・リーガは、11月23日(日)に第13節が開催され、バルセロナとビルバオが対戦する。

【ラ・リーガ第13節】バルセロナvsビルバオを配信！U-NEXT無料体験登録で視聴がお得に今すぐ視聴

本記事では、バルセロナvsビルバオの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バルセロナvsビルバオの試合日程・キックオフ時間

バルセロナvsビルバオは、日本時間2025年11月23日(日)にバルセロナのホーム、カンプ・ノウで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2025-26 第13節
  • 日時：2025年11月23日(日) 0:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：バルセロナ vs ビルバオ
  • 会場：カンプ・ノウ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

バルセロナvsビルバオの放送・配信予定

U-NEXT
(ポイント利用可能)		視聴はこちら
DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

バルセロナvsビルバオのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】

u-next-soccer-pack-2025 japaneseU-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでラ・リーガ全試合を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

【DMM×DAZNホーダイ】

dmm dazn hodai new plan

DAZNでラ・リーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

バルセロナvsビルバオ チーム情報

バルセロナ vs アスレティック・クルブ スタメン

バルセロナHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestATH
13
ジョアンガルシア
18
G. Martin
23
ジュール・クンデ
3
アレハンドロ・バルデ
5
パウ・クバルシ
10
ラミン・ヤマル
16
F. Lopez
7
フェラン・トーレス
20
ダニ・オルモ
24
エリック・ガルシア
9
C
ロベルト・レヴァンドフスキ
1
ウナイ・シモン
14
アイメリク・ラポルテ
2
アンドニ・ゴロサベル
17
C
ユーリ・ベルチチェ
3
ダニエル・ビビアン
8
オイアンサンセ
7
アレックス・ベレンゲル
10
ニコ・ウィリアムズ
18
M. Jauregizar
16
イニゴルイスデガラレタ
20
U. Gomez

4-2-3-1

ATHAway team crest

BAR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ハンジ・フリック

ATH
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • エルネスト・バルベルデ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

BAR
-直近成績

ゴールを許す
17/9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

ATH
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

BAR

直近の 5 試合

ATH

3

勝利

1

Draw

1

Win

7

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

順位表

0