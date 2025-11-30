バルセロナFWハフィーニャが勝利にもさらなる要求「もっと多くのことができるはず」

バルセロナのFWハフィーニャはチームメイトにさらなる要求を行っている。『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。

バルセロナは29日、ラ・リーガ第14節でアラベスと対戦。2か月ぶり先発のハフィーニャは2アシストの活躍を見せ、3-1の勝利へと導いている。ハフィーニャは自身の現在のコンディションについて触れた。

「フィジカル面では、最高の状態を目指している。まだ90分間プレーできるコンディションではないが、ピッチに立っている間はベストを尽くすようにしている。もちろん、後半は少し疲れを感じたが、先ほども言ったように、最高のフィジカルコンディションを目指して、そのために一生懸命練習している。できるだけ早くこの状態に戻れることを願っている」

また、ハンジ・フリック監督は現時点で「ベストからは遠い」との意見にハフィーニャも同調した。

「監督は、ピッチ上でもっと多くのことができると感じていた。選手としても、もっとできると分かっている。監督は、チームがベストな状態ではないと感じている。僕もまだベストな状態ではなく、もっと改善しなければならない。今日の試合で一番重要だったのは、勝利を掴むことだった。今、僕たちがやっている悪い部分は、修正する時間がある。きっとベストの状態に戻り、良いプレーをすれば勝利できるだろう。もし、悪いプレーをしてでも勝たなければならない試合があったとしても、僕は気にしない。重要なのは勝つことだ」