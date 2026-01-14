このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Bリーグオールスター2026の開始時間・日程・中継予定

Bリーグオールスター2026(りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI)の開始時刻・日程を紹介する。

Bリーグオールスター2026が1月16日から1月18日までの3日間にわたり行われる。

本記事では、Bリーグオールスター2026の開始時刻や日程を紹介する。

Bリーグオールスター2026の日程

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、1月16日から1月18日までHAPPINESS ARENA(ハピネスアリーナ)で行われる。

初日はアジアクロストーナメントを実施。九州エリアのクラブ選抜、B2選抜、U24世代、アジア特別枠選手が参加し、準決勝から決勝、3位決定戦までを同日に開催する。

2日目は各種コンテストを実施。スキルズチャレンジ、3ポイントコンテスト、ダンクコンテストが行われる。

最終日となる3日目は、U18オールスターゲームとりそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026を開催。ALL-STAR GAMEは1月18日15時開始予定だ。

日程開始時間イベント内容
1月16日(金)
DAY1		16:55〜B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026SEMIFINAL GAME1
KYUSHU UNITED vs B2 SELECTED

SEMIFINAL GAME2
RISING STARS vs ASIA ALL-STARS

3RD PLACE GAME
準決勝敗戦チーム同士

FINAL
準決勝勝利チーム同士
1月17日(土)
DAY2		16:30〜B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026スキルズチャレンジ
3ポイントコンテスト
ダンクコンテスト
1月18日(日)
DAY3		11:30〜インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026U18選抜選手によるオールスターゲーム
1月18日(日)
DAY3		15:00〜りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026B.BLACK vs B.WHITE
オールスターウィークエンドのメインイベント

Bリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、テレビとインターネット配信の両面で視聴できる。3日間にわたるオールスターウィークエンドの全プログラムをリアルタイムで追えるサービスはバスケットLIVEのみで、最も包括的な視聴手段となっている。

初日のDAY1とDAY2は、アジアクロストーナメントや各種企画を含め、すべてバスケットLIVEでライブ配信される。DAY2に実施されるオールスターコンテストについては、バスケットLIVEに加えてBS10でのテレビ放送も予定されており、配信以外でも視聴可能だ。

放送体制が大きく広がるのが最終日のDAY3。1月18日15:00開始予定のオールスターゲームは、NHK BSで生中継されるほか、NHK総合での深夜全国録画放送、開催地長崎では長崎国際テレビによる地上波生中継が行われる。また、J SPORTSでも生中継が予定されている。

ネット配信の選択肢も多く、J SPORTSオンデマンド、U-NEXTDAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)、Prime Video内のバスケットLIVEなどでメインゲームを視聴できる。

  • 1月16日(金)DAY1
    内容:アジアクロストーナメント
    放送・配信:バスケットLIVE(全コンテンツライブ配信)
  • 1月17日(土)DAY2
    内容:ピースゲーム、オールスターコンテスト
    放送・配信:バスケットLIVE(全コンテンツ)、BS10(オールスターコンテスト)
  • 1月18日(日)DAY3
    内容:U18オールスター、オールスターゲーム
    放送・配信: U-NEXT、 バスケットLIVE(全コンテンツ)、 NHK BS(生中継)、 NHK総合(深夜録画放送)、 長崎国際テレビ(地上波生中継)、 J SPORTS、 J SPORTSオンデマンド、 DAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)Prime Video(バスケットLIVE)
    ※U18オールスターはバスケットLIVEのみ

Bリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】31日間無料トライアルあり

U-NEXTでは、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームをライブ配信予定だ。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルが利用可能。無料期間中はオールスターゲームの視聴に加え、映画やドラマ、アニメなどの豊富なコンテンツも楽しめる。初めて利用する場合は、トライアル期間を活用することで実質無料でオールスターを視聴できる。

【Amazon Prime Videoチャンネル】7日間無料トライアルあり

basket live amazon

Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』では7日間の無料トライアルを利用できる。りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIでは、DAY3のイベントをライブ配信予定となっている。

「DMM×DAZNホーダイ」ならオールスターゲームもお得に視聴可能

Bリーグオールスター2026のメインゲームをネット配信で視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』も選択肢のひとつとなる。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を個別に契約した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。セット契約によりコストを抑えつつ、 B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームを含むDAZN配信コンテンツを楽しめる。

すでにDAZNを利用している場合でもプランの切り替えが可能となっているため、詳細は公式サイトで確認しておきたい。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

