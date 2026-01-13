このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
B.LEAGUE 2026 allstar公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ
Bリーグオールスター2026 Day3をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアル
Yuta Tokuma

Bリーグオールスター2026の出場選手一覧

Bリーグオールスター2026(りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI)の出場選手を紹介する。

Bリーグオールスター2026 DAY3を配信

U-NEXT

Bリーグオールスター2026 DAY3を配信！

見放題プランで視聴可能

まずは31日間無料トライアルに登録

Bリーグオールスター2026 DAY3を配信

31日間無料トライアルあり

今すぐ視聴

Bリーグのスター選手が一堂に会する恒例イベント、Bリーグオールスター2026が1月16日から1月18日までの3日間にわたり行われる。

Bリーグオールスター2026 DAY3をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録

本記事では、Bリーグオールスター2026の出場選手を紹介する。

Bリーグオールスター2026の開催スケジュールは？

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、2026年1月16日から1月18日までの3日間にわたり行われる。開催地は長崎県のHAPPINESS ARENA(ハピネスアリーナ)。試合だけでなく、カテゴリーや世代を超えた多彩なプログラムが用意され、週末を通してオールスターならではの特別な空間が演出される。

DAY1は新フォーマットとなるアジアクロストーナメントを実施。九州エリアのクラブ選抜、B2選抜、U24世代、アジア特別枠選手が参加し、準決勝から決勝、3位決定戦までを同日に開催する。短期決戦ならではの緊張感と国際色豊かなカードが見どころだ。

DAY2は各種コンテストが中心となるイベントデー。スキルズチャレンジ、3ポイントコンテスト、ダンクコンテストが実施され、技術とエンターテインメント性を兼ね備えた選手たちが会場を盛り上げる。

最終日のDAY3は、U18オールスターゲームで幕を開け、その後にりそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026を開催。B.BLACKとB.WHITEによるドリームマッチが、3日間のフィナーレを飾る。

日程開始時間イベント内容
1月16日(金)
DAY1		16:55〜B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026SEMIFINAL GAME1
KYUSHU UNITED vs B2 SELECTED

SEMIFINAL GAME2
RISING STARS vs ASIA ALL-STARS

3RD PLACE GAME
準決勝敗戦チーム同士

FINAL
準決勝勝利チーム同士
1月17日(土)
DAY2		16:30〜B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026スキルズチャレンジ
3ポイントコンテスト
ダンクコンテスト
1月18日(日)
DAY3		11:30〜インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026U18選抜選手によるオールスターゲーム
1月18日(日)
DAY3		15:00〜りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026B.BLACK vs B.WHITE
オールスターウィークエンドのメインイベント

Bリーグオールスター2026 DAY3をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録

Bリーグオールスター2026の出場選手

B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026

DUNK CONTEST

選手名所属クラブポジション背番号出場歴
ブーバカー・トゥーレ仙台89ERSC#21初選出
トロイ・マーフィー・ジュニアサンロッカーズ渋谷SG/SF#42大会連続2回目
須藤 タイレル拓ファイティングイーグルス名古屋PG/SG#6初選出
フランシス・ロペスファイティングイーグルス名古屋SF#20初選出
アンソニー・ゲインズ・ジュニア鹿児島レブナイズSG#232大会連続2回目

SKILLS CHALLENGE

選手名所属クラブポジション背番号出場歴
西村 優真レバンガ北海道 U18初選出
セルジオ・エル ダーウィッチ仙台89ERSSG#9初選出
瀬川 琉久千葉ジェッツPG#5初選出
富樫 勇樹千葉ジェッツPG#28大会連続8回目
篠山 竜青川崎ブレイブサンダースPG#73大会連続5回目
岡田 大河川崎ブレイブサンダースPG#55初選出
トレイ・ケル富山グラウジーズSG#8初選出
池田 祐一越谷アルファーズPG#12

3POINT CONTEST

選手名所属クラブポジション背番号出場歴
富永 啓生レバンガ北海道SG#30初選出
比江島 慎宇都宮ブレックスSG#62大会連続3回目
篠山 竜青川崎ブレイブサンダースPG#7初選出
梶原 悠真滋賀レイクス U18初選出
金丸 晃輔佐賀バルーナーズSF#143大会ぶり7回目
イ・ヒョンジュン長崎ヴェルカSG/SF#5初選出

インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026

B.LEAGUE U18 JADE

選手名所属クラブ出場歴
阿部 真冴橙（Captain）仙台89ERS U183大会連続3回目
西村 優真レバンガ北海道 U182年ぶり2回目
林 空翔千葉ジェッツ U183大会連続3回目
宮里 俊佑琉球ゴールデンキングス U18初選出
福地 勇太ライジングゼファー福岡 U18初選出
浅井 弘士郎大阪エヴェッサ U18初選出
江原 行佐横浜ビー・コルセアーズ U18初選出
春田 結斗名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U182大会連続2回目
川邉 蒼侑名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18初選出
中川 恵太滋賀レイクス U18初選出
プラット 聖也長崎ヴェルカ U18初選出

B.LEAGUE U18 HELIOS

選手名所属クラブ出場歴
若野 瑛太（Captain）名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U182大会連続2回目
梶原 悠真滋賀レイクス U182大会連続2回目
小川 莞太名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U182大会連続2回目
高橋 秀成川崎ブレイブサンダース U18初選出
丹野 路和仙台89ERS U182大会連続2回目
安藤 煌太朗レバンガ北海道 U182大会連続2回目
小松 亮太秋田ノーザンハピネッツ U18初選出
岸 歩武※コンディション不良のため当日の来場なしサンロッカーズ渋谷 U18初選出
長嶺 充来琉球ゴールデンキングス U182大会連続2回目
三上 寛太シーホース三河 U18初選出
エルマスリ アダム横浜ビー・コルセアーズ U18初選出

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026

B.BLACK

選手名所属クラブポジション背番号出場歴
比江島 慎（Captain）宇都宮ブレックスSG#67大会連続9回目
篠山 竜青川崎ブレイブサンダースPG#79大会連続9回目
吉井 裕鷹三遠ネオフェニックスSF#103大会連続3回目
アイザック・フォトゥ宇都宮ブレックスPF#422大会ぶり2回目
クリストファー・スミス広島ドラゴンフライズSG/SF#8初選出
富永 啓生レバンガ北海道SG#30初出場
ギャビン・エドワーズ宇都宮ブレックスPF#333大会ぶり4回目
辻 直人群馬クレインサンダーズSG#96大会連続6回目
黒川 虎徹アルティーリ千葉PG#24初選出
セバスチャン・サイズアルバルク東京C/PF#112大会連続6回目
安藤 誓哉横浜ビー・コルセアーズPG#33大会連続5回目
今村 佳太名古屋ダイヤモンドドルフィンズSG/SF#142大会ぶり3回目
竹内 譲次大阪エヴェッサC/PF#152大会ぶり5回目

B.WHITE

選手名所属クラブポジション背番号出場歴
富樫 勇樹（Captain）千葉ジェッツPG#210大会連続10回目
岸本 隆一琉球ゴールデンキングスPG/SG#143大会連続6回目
渡邊 雄太千葉ジェッツSF/PF#12大会連続2回目
ジョシュ・ホーキンソンサンロッカーズ渋谷C/PF#83大会連続3回目
西田 優大シーホース三河SG/SF#192大会ぶり3回目
瀬川 琉久千葉ジェッツPG#5初選出
田中 大貴サンロッカーズ渋谷SG#132大会連続8回目
ザック・オーガスト滋賀レイクスC/PF#0初選出
岡田 侑大島根スサノオマジックPG/SG#774大会ぶり2回目
金丸 晃輔佐賀バルーナーズSF#93大会ぶり7回目
馬場 雄大長崎ヴェルカSG/SF#183大会連続5回目
川真田 紘也長崎ヴェルカC#992大会連続2回目
ヴィック・ロー琉球ゴールデンキングスSF/PF#4初選出

Bリーグオールスター2026 DAY3をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録

Bリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、テレビとインターネット配信の両面で視聴できる。3日間にわたるオールスターウィークエンドの全プログラムをリアルタイムで追えるサービスはバスケットLIVEのみで、最も包括的な視聴手段となっている。

初日のDAY1とDAY2は、アジアクロストーナメントや各種企画を含め、すべてバスケットLIVEでライブ配信される。DAY2に実施されるオールスターコンテストについては、バスケットLIVEに加えてBS10でのテレビ放送も予定されており、配信以外でも視聴可能だ。

放送体制が大きく広がるのが最終日のDAY3。1月18日15:00開始予定のオールスターゲームは、NHK BSで生中継されるほか、NHK総合での深夜全国録画放送、開催地長崎では長崎国際テレビによる地上波生中継が行われる。また、J SPORTSでも生中継が予定されている。

ネット配信の選択肢も多く、J SPORTSオンデマンド、U-NEXTDAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)、Prime Video内のバスケットLIVEなどでメインゲームを視聴できる。

  • 1月16日(金)DAY1
    内容:アジアクロストーナメント
    放送・配信:バスケットLIVE(全コンテンツライブ配信)
  • 1月17日(土)DAY2
    内容:ピースゲーム、オールスターコンテスト
    放送・配信:バスケットLIVE(全コンテンツ)、BS10(オールスターコンテスト)
  • 1月18日(日)DAY3
    内容:U18オールスター、オールスターゲーム
    放送・配信: U-NEXT、 バスケットLIVE(全コンテンツ)、 NHK BS(生中継)、 NHK総合(深夜録画放送)、 長崎国際テレビ(地上波生中継)、 J SPORTS、 J SPORTSオンデマンド、 DAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)Prime Video(バスケットLIVE)
    ※U18オールスターはバスケットLIVEのみ

Bリーグオールスター2026 DAY3をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録

Bリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】31日間無料トライアルあり

bleague-unext

U-NEXTでは、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームをライブ配信予定だ。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルが利用可能。無料期間中はオールスターゲームの視聴に加え、映画やドラマ、アニメなどの豊富なコンテンツも楽しめる。初めて利用する場合は、トライアル期間を活用することで実質無料でオールスターを視聴できる。

Bリーグオールスター2026 DAY3をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録

【Amazon Prime Videoチャンネル】7日間無料トライアルあり

basket live amazon

Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』では7日間の無料トライアルを利用できる。りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIでは、DAY3のイベントをライブ配信予定となっている。

Bリーグオールスター2026 DAY3はバスケットLIVE for Prime Videoでライブ配信7日間無料体験はこちら

「DMM×DAZNホーダイ」ならオールスターゲームもお得に視聴可能

Bリーグオールスター2026のメインゲームをネット配信で視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』も選択肢のひとつとなる。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を個別に契約した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。セット契約によりコストを抑えつつ、 B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームを含むDAZN配信コンテンツを楽しめる。

すでにDAZNを利用している場合でもプランの切り替えが可能となっているため、詳細は公式サイトで確認しておきたい。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0