Bリーグオールスター2026の出場選手一覧

Bリーグのスター選手が一堂に会する恒例イベント、Bリーグオールスター2026が1月16日から1月18日までの3日間にわたり行われる。

本記事では、Bリーグオールスター2026の出場選手を紹介する。

Bリーグオールスター2026の開催スケジュールは？

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、2026年1月16日から1月18日までの3日間にわたり行われる。開催地は長崎県のHAPPINESS ARENA(ハピネスアリーナ)。試合だけでなく、カテゴリーや世代を超えた多彩なプログラムが用意され、週末を通してオールスターならではの特別な空間が演出される。

DAY1は新フォーマットとなるアジアクロストーナメントを実施。九州エリアのクラブ選抜、B2選抜、U24世代、アジア特別枠選手が参加し、準決勝から決勝、3位決定戦までを同日に開催する。短期決戦ならではの緊張感と国際色豊かなカードが見どころだ。

DAY2は各種コンテストが中心となるイベントデー。スキルズチャレンジ、3ポイントコンテスト、ダンクコンテストが実施され、技術とエンターテインメント性を兼ね備えた選手たちが会場を盛り上げる。

最終日のDAY3は、U18オールスターゲームで幕を開け、その後にりそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026を開催。B.BLACKとB.WHITEによるドリームマッチが、3日間のフィナーレを飾る。

日程 開始時間 イベント 内容 1月16日(金)

DAY1 16:55〜 B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026 SEMIFINAL GAME1

KYUSHU UNITED vs B2 SELECTED



SEMIFINAL GAME2

RISING STARS vs ASIA ALL-STARS



3RD PLACE GAME

準決勝敗戦チーム同士



FINAL

準決勝勝利チーム同士 1月17日(土)

DAY2 16:30〜 B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026 スキルズチャレンジ

3ポイントコンテスト

ダンクコンテスト 1月18日(日)

DAY3 11:30〜 インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026 U18選抜選手によるオールスターゲーム 1月18日(日)

DAY3 15:00〜 りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026 B.BLACK vs B.WHITE

オールスターウィークエンドのメインイベント

Bリーグオールスター2026の出場選手

B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026

DUNK CONTEST

選手名 所属クラブ ポジション 背番号 出場歴 ブーバカー・トゥーレ 仙台89ERS C #21 初選出 トロイ・マーフィー・ジュニア サンロッカーズ渋谷 SG/SF #4 2大会連続2回目 須藤 タイレル拓 ファイティングイーグルス名古屋 PG/SG #6 初選出 フランシス・ロペス ファイティングイーグルス名古屋 SF #20 初選出 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 鹿児島レブナイズ SG #23 2大会連続2回目

SKILLS CHALLENGE

選手名 所属クラブ ポジション 背番号 出場歴 西村 優真 レバンガ北海道 U18 — — 初選出 セルジオ・エル ダーウィッチ 仙台89ERS SG #9 初選出 瀬川 琉久 千葉ジェッツ PG #5 初選出 富樫 勇樹 千葉ジェッツ PG #2 8大会連続8回目 篠山 竜青 川崎ブレイブサンダース PG #7 3大会連続5回目 岡田 大河 川崎ブレイブサンダース PG #55 初選出 トレイ・ケル 富山グラウジーズ SG #8 初選出 池田 祐一 越谷アルファーズ PG #12 —

3POINT CONTEST

選手名 所属クラブ ポジション 背番号 出場歴 富永 啓生 レバンガ北海道 SG #30 初選出 比江島 慎 宇都宮ブレックス SG #6 2大会連続3回目 篠山 竜青 川崎ブレイブサンダース PG #7 初選出 梶原 悠真 滋賀レイクス U18 — — 初選出 金丸 晃輔 佐賀バルーナーズ SF #14 3大会ぶり7回目 イ・ヒョンジュン 長崎ヴェルカ SG/SF #5 初選出

インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026

B.LEAGUE U18 JADE

選手名 所属クラブ 出場歴 阿部 真冴橙（Captain） 仙台89ERS U18 3大会連続3回目 西村 優真 レバンガ北海道 U18 2年ぶり2回目 林 空翔 千葉ジェッツ U18 3大会連続3回目 宮里 俊佑 琉球ゴールデンキングス U18 初選出 福地 勇太 ライジングゼファー福岡 U18 初選出 浅井 弘士郎 大阪エヴェッサ U18 初選出 江原 行佐 横浜ビー・コルセアーズ U18 初選出 春田 結斗 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18 2大会連続2回目 川邉 蒼侑 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18 初選出 中川 恵太 滋賀レイクス U18 初選出 プラット 聖也 長崎ヴェルカ U18 初選出

B.LEAGUE U18 HELIOS

選手名 所属クラブ 出場歴 若野 瑛太（Captain） 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18 2大会連続2回目 梶原 悠真 滋賀レイクス U18 2大会連続2回目 小川 莞太 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U18 2大会連続2回目 高橋 秀成 川崎ブレイブサンダース U18 初選出 丹野 路和 仙台89ERS U18 2大会連続2回目 安藤 煌太朗 レバンガ北海道 U18 2大会連続2回目 小松 亮太 秋田ノーザンハピネッツ U18 初選出 岸 歩武※コンディション不良のため当日の来場なし サンロッカーズ渋谷 U18 初選出 長嶺 充来 琉球ゴールデンキングス U18 2大会連続2回目 三上 寛太 シーホース三河 U18 初選出 エルマスリ アダム 横浜ビー・コルセアーズ U18 初選出

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026

B.BLACK

選手名 所属クラブ ポジション 背番号 出場歴 比江島 慎（Captain） 宇都宮ブレックス SG #6 7大会連続9回目 篠山 竜青 川崎ブレイブサンダース PG #7 9大会連続9回目 吉井 裕鷹 三遠ネオフェニックス SF #10 3大会連続3回目 アイザック・フォトゥ 宇都宮ブレックス PF #42 2大会ぶり2回目 クリストファー・スミス 広島ドラゴンフライズ SG/SF #8 初選出 富永 啓生 レバンガ北海道 SG #30 初出場 ギャビン・エドワーズ 宇都宮ブレックス PF #33 3大会ぶり4回目 辻 直人 群馬クレインサンダーズ SG #9 6大会連続6回目 黒川 虎徹 アルティーリ千葉 PG #24 初選出 セバスチャン・サイズ アルバルク東京 C/PF #11 2大会連続6回目 安藤 誓哉 横浜ビー・コルセアーズ PG #3 3大会連続5回目 今村 佳太 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ SG/SF #14 2大会ぶり3回目 竹内 譲次 大阪エヴェッサ C/PF #15 2大会ぶり5回目

B.WHITE

選手名 所属クラブ ポジション 背番号 出場歴 富樫 勇樹（Captain） 千葉ジェッツ PG #2 10大会連続10回目 岸本 隆一 琉球ゴールデンキングス PG/SG #14 3大会連続6回目 渡邊 雄太 千葉ジェッツ SF/PF #1 2大会連続2回目 ジョシュ・ホーキンソン サンロッカーズ渋谷 C/PF #8 3大会連続3回目 西田 優大 シーホース三河 SG/SF #19 2大会ぶり3回目 瀬川 琉久 千葉ジェッツ PG #5 初選出 田中 大貴 サンロッカーズ渋谷 SG #13 2大会連続8回目 ザック・オーガスト 滋賀レイクス C/PF #0 初選出 岡田 侑大 島根スサノオマジック PG/SG #77 4大会ぶり2回目 金丸 晃輔 佐賀バルーナーズ SF #9 3大会ぶり7回目 馬場 雄大 長崎ヴェルカ SG/SF #18 3大会連続5回目 川真田 紘也 長崎ヴェルカ C #99 2大会連続2回目 ヴィック・ロー 琉球ゴールデンキングス SF/PF #4 初選出

Bリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、テレビとインターネット配信の両面で視聴できる。3日間にわたるオールスターウィークエンドの全プログラムをリアルタイムで追えるサービスはバスケットLIVEのみで、最も包括的な視聴手段となっている。

初日のDAY1とDAY2は、アジアクロストーナメントや各種企画を含め、すべてバスケットLIVEでライブ配信される。DAY2に実施されるオールスターコンテストについては、バスケットLIVEに加えてBS10でのテレビ放送も予定されており、配信以外でも視聴可能だ。

放送体制が大きく広がるのが最終日のDAY3。1月18日15:00開始予定のオールスターゲームは、NHK BSで生中継されるほか、NHK総合での深夜全国録画放送、開催地長崎では長崎国際テレビによる地上波生中継が行われる。また、J SPORTSでも生中継が予定されている。

ネット配信の選択肢も多く、J SPORTSオンデマンド、U-NEXT、DAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)、Prime Video内のバスケットLIVEなどでメインゲームを視聴できる。

Bリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】31日間無料トライアルあり

U-NEXTでは、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームをライブ配信予定だ。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルが利用可能。無料期間中はオールスターゲームの視聴に加え、映画やドラマ、アニメなどの豊富なコンテンツも楽しめる。初めて利用する場合は、トライアル期間を活用することで実質無料でオールスターを視聴できる。

【Amazon Prime Videoチャンネル】7日間無料トライアルあり

Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』では7日間の無料トライアルを利用できる。りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIでは、DAY3のイベントをライブ配信予定となっている。

「DMM×DAZNホーダイ」ならオールスターゲームもお得に視聴可能

Bリーグオールスター2026のメインゲームをネット配信で視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』も選択肢のひとつとなる。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を個別に契約した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。セット契約によりコストを抑えつつ、 B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームを含むDAZN配信コンテンツを楽しめる。

すでにDAZNを利用している場合でもプランの切り替えが可能となっているため、詳細は公式サイトで確認しておきたい。

