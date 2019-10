AZ菅原由勢、EL初ゴールを喜ぶも「まだまだこれから…ポジティブに次に繋げていきます」

AZの菅原由勢が、UEFAヨーロッパリーグ(EL)での初ゴールに喜びのメッセージを発した。

24日に行われたELグループLの第3節AZvsアスタナで、AZの4点リードで迎えた85分、菅原は前線へと攻め上がると、味方のパスに反応してゴールエリア右側、裏へと抜け出す。菅原は相手GKの位置を見て右足で冷静にゴール左側へとシュートを決め、チームの5得点目をマークした。試合は6-0でAZが大勝を収めている。

菅原にとってはエールディヴィジ開幕戦のフォルトゥナ・シッタード戦以来となる、AZ公式戦での2ゴール目。ELのコンペティションでは初ゴールとなった。

試合後、菅原は自身のSNSを通して「ヨーロッパリーグでの初ゴール。まだまだここからですが、1つの結果としてポジティブに次に繋げていきます」とEL初ゴールを喜んだ。

2020年6月までの期限付き移籍でAZに加わっている菅原。国内リーグに加えてヨーロッパのカップ戦でもゴールをマークするという、DFながら非凡な攻撃センスを示したことで、菅原にとっても格好のアピールの場となったようだ。

AZは現在エールディヴィジで4位に付けており、ELではアスタナ戦の勝利でグループ2位に浮上。菅原は今後もAZ躍進の立役者となれるのか、注目が集まる。

Happy with my firs goal in Europe league and big win !

Thank you for fans!!



ヨーロッパリーグでの初ゴール。まだまだここからですが、1つの結果としてポジティブに次に繋げていきます。@AZAlkmaar pic.twitter.com/PmeiuD2F98