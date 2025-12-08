W杯でオランダと対戦決まり上田綺世「モチベーションはすごくある」。渡辺剛「面白い一戦」

フェイエノールトのFW上田綺世とDF渡辺剛がワールドカップの抽選結果について言及した。『ESPN』が伝えている。

先日、来年のワールドカップのグループステージ組み合わせ抽選会が行われ、日本代表はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフ勝者と対戦することが決まった。オランダでプレーし、フェイエノールトでゴールを量産する上田は「オランダと当たるということで、当たる以上はもちろん勝利を目指して頑張ります。モチベーションはすごくあります」と明かした。

上田は「間違いなく僕らが挑戦する側ですし、そこはしっかり準備して挑みたいと思っています」とチャレンジャーであることを強調した。

また、渡辺も「僕たちも楽しみにしていましたし、彼らも面白い一戦だと思ってると思う。特徴も分かる選手もいるし、そういう意味では絶対勝ちたい。仲間というよりは敵という感じでやりたいなと思います」と熱意を燃やした。

優勝を目標とすることについて問われた上田と渡辺。上田は「僕らはそこを目指してずっと活動してますし、その可能性は間違いなく高めてきたと思うんで、その目標に向かって頑張りたいと思います」と話し、渡辺も「チャンスはあると思ってますし、そのために準備しています。それが僕たちの目標です」と力を込めた。