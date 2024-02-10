日本時間2024年2月12日(月・祝)に行われるプレミアリーグ第24節でアストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドが対戦する。
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本記事では、アストン・ヴィラ対マンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
アストン・ヴィラvsマンチェスター・ユナイテッド｜試合日程・キックオフ時間
アストン・ヴィラvsマンチェスター・ユナイテッドは、日本時間2月12日（月・祝）にアストン・ヴィラのホーム「ヴィラ・パーク」で開催される。
- 大会：プレミアリーグ 第24節
- 日時：2024年2月12日(月・祝) 1:30キックオフ／日本時間
- 対戦：アストン・ヴィラ vs マンチェスター・ユナイテッド
- 会場：ヴィラ・パーク
アストン・ヴィラvsマンチェスター・ユナイテッド｜放送・配信予定
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
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※本ページの情報は2024年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください