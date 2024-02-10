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【2月12日】アストン・ヴィラvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜プレミアリーグ第24節

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Ollie Watkins Aston Villa Alejandro Garnacho Man United(C)Getty Images
プレミアリーグAston Villa 対 Manchester UnitedAston VillaManchester United

2月12日開催のアストン・ヴィラ対マンチェスター・ユナイテッドのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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日本時間2024年2月12日(月・祝)に行われるプレミアリーグ第24節でアストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドが対戦する。

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本記事では、アストン・ヴィラ対マンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アストン・ヴィラvsマンチェスター・ユナイテッド｜試合日程・キックオフ時間

アストン・ヴィラvsマンチェスター・ユナイテッドは、日本時間2月12日（月・祝）にアストン・ヴィラのホーム「ヴィラ・パーク」で開催される。

  • 大会：プレミアリーグ 第24節
  • 日時：2024年2月12日(月・祝) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アストン・ヴィラ vs マンチェスター・ユナイテッド
  • 会場：ヴィラ・パーク

アストン・ヴィラvsマンチェスター・ユナイテッド｜放送・配信予定

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アストン・ヴィラvsマンチェスター・ユナイテッドの視聴方法

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