K-POPアワードの「第40回 ゴールデンディスクアワード(GDA)」が、2026年1月10日(土)に開催される。
本記事では、第40回GDAの出演アーティスト一覧を紹介する。
第40回GDAの日程・中継予定
第40回GDAは日本時間2026年1月10日(土)に開催され、レッドカーペットが16:30、本編が18:30に開始予定。当日はデジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して各アワードの受賞者が決定されるほか、豪華アーティスト陣によるスペシャルステージが行われる。
イベントの模様は、ネット『ABEMA』が日韓同時・国内独占無料生中継を予定。このため、その他のプラットフォームによるテレビ放送・ネット配信は行われない。『ABEMA』では本編とレッドカーペットの両方をライブ配信予定だ。
- イベント：第40回 ゴールデンディスクアワード(GDA)
- 中継開始日時：2026年1月10日(土)
16:30～ レッドカーペット
18:30～ GDA本編
- 放送・配信：ABEMA独占無料生中継
※開催日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はイベントまたはABEMA公式サイトからご確認ください。
【一覧】第40回GDAの出演アーティスト・各賞ノミネート
第40回GDAには、IVEやStray Kids、初のソロステージとなるJENNIEら豪華アーティストが出演する。プレゼンターは、俳優のソン・ジュンギ、ピョン・ウソク、アン・ヒョソプが務める予定だ
出演アーティスト
- Stray Kids
- ENHYPEN
- IVE
- LE SSERAFIM
- JENNIE(BLACKPINK)
- BOYNEXTDOOR
- ZEROBASEONE
- NCT WISH
- TWS
- ALLDAY PROJECT
- CORTIS
- ATEEZ
- MONSTA X
- izna
- KiiiKiii
- CROSE YOUR EYES
- ARrC
- ZO ZAZZ
MC
- ソン・シギョン
- ムン・ガヨン
プレゼンター
- ソン・ジュンギ
- ピョン・ウソク
- アン・ヒョソプ
また、各賞のノミネートは以下の通り。
|賞名
|ノミネート
|デジタル音源部門(Song Division)
|ROSÉ(toxic till the end)
MAKTUB(Starting With You)
SEVENTEEN(SEVENTEEN)
IU(Never Ending Story)
OVAN(Flower)
Woody(Sadder Than Yesterday)
JENNIE(like JENNIE)
ZO ZAZZ(Don`t you know (PROD. ROCOBERRY))
Hwang Karam(I Miss You So Much)
aespa(Dirty Work)
ALLDAY PROJECT(FAMOUS)
BLACKPINK(JUMP)
BOYNEXTDOOR(IF I SAY, I LOVE YOU)
G-DRAGON(HOME SWEET HOME (feat. TAEYANG & DAESUNG))
Hearts2Hearts(The Chase)
IVE(REBEL HEART)
KiiiKiii(I DO ME)
LE SSERAFIM(HOT)
MEOVV(HANDS UP)
PLAVE(Dash)
※（）内は曲名
|アルバム部門(Album Division)
|THE BOYZ(Unexpected)
BAEKHYUN(Essence of Reverie)
SEVENTEEN(Happy Burstday)
i-dle(We are)
CxM(SEVENTEEN)(HYPE VIBES)
JENNIE(Ruby)
JIN(Happy)
TOMORROW X TOGETHER(The Star Chapter: TOGETHER)
aespa(Rich Man)
ATEEZ(Golden Hour: Part.2)
ENHYPEN(DESIRE : UNLEASH)
G-DRAGON(Übermensch)
IVE(IVE EMPATHY)
NCT DREAM(DREAMSCAPE)
NCT WISH(COLOR)
RIIZE(ODYSSEY)
Stray Kids(KARMA)
TWICE(STRATEGY)
ZEROBASEONE(NEVER SAY NEVER)
&TEAM(Back to Life)
※（）内はアルバム名
|新人賞(Rookie Artist Award)
|IDID
AHOF
ZO ZAZZ
KickFlip
ALLDAY PROJECT
CLOSE YOUR EYES
CORTIS
Hearts2Hearts
idntt
izna
KiiiKiii
NouerA
|特別賞
|-
|人気投票賞
|-
第40回GDAのおすすめ視聴方法
第40回GDAは『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムでは音楽ライブだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。
ABEMAプレミアム登録手順
- ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
- 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
- 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！
※「ABEMAプレミアム」プランは月額580円(税込)～。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。