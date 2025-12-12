このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoアーセナル
Emirates Stadium
team-logoウォルヴァーハンプトン
Yuta Tokuma

【12月14日】アーセナル対ウォルヴァーハンプトンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第16節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第16節、アーセナルvsウォルヴァーハンプトンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第16節が日本時間12月14日(日)に開催。アーセナルとウォルヴァーハンプトンが対戦する。

本記事では、アーセナルvsウォルヴァーハンプトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アーセナル対ウォルヴァーハンプトンの試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsウォルヴァーハンプトンは、日本時間2025年12月14日(日)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第16節
  • 日時：2025年12月14日(日) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs ウォルヴァーハンプトン
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

アーセナル対ウォルヴァーハンプトンのテレビ放送・ネット配信予定

アーセナル対ウォルヴァーハンプトンのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

アーセナル対ウォルヴァーハンプトンの予想スタメンは？

アーセナル vs ウォルヴァーハンプトン 予想スタメン

アーセナルHome team crest

4-3-3

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestWOL
1
ダビド・ラヤ
4
ベン・ホワイト
5
ピエロ・インカピエ
12
ユリエン・ティンバー
49
マイルズ・ルイス＝スケリー
41
デクラン・ライス
36
マルティン・スビメンディ
8
マルティン・ウーデゴール
7
ブカヨ・サカ
23
ミケル・メリーノ
10
エベレチ・エゼ
31
サム・ジョンストン
12
エマニュエル・アグバドゥ
24
トッティ・ゴメス
15
ジェルソン・モスケラ
10
ジョン・アリアス
6
デビッド・モラー・ウルフ
23
タワンダ・チレワ
7
アンドレ
37
ラディスラフ・クレイチー
26
キジャナ・フーバー
9
ヨルゲン・ストランド・ラーセン

3-4-2-1

WOLAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • R. Edwards

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

WOL
-直近成績

ゴールを許す
1/11
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

WOL

5

勝利

0

引分け

0

勝利

12

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0