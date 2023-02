エミレーツ航空でエミレーツ・スタジアムへ、そして夢のアーセナル戦現地観戦！プレミアリーグ観戦ツアー体験記

GOAL Japanとエミレーツ航空によるプレミアリーグ観戦ツアーのプレゼントキャンペーンに当選し、2023年1月下旬のアーセナルvsマンチェスター・ユナイテッドのビッグマッチを現地で観戦したアーセナルサポーターより、ツアー体験記・試合観戦記が届いた。

それは新年明けてすぐ、2023年1月2日のことでした。TwitterにDMが届く。「当選のお知らせ」。えっ?私がエミレーツ・スタジアムに…!

みなさん、初めまして。ヴェスビオ(@ves_arsenal)と申します。なんとこの度、GOAL Japanによる『エミレーツ航空で行く、プレミアリーグ ビッグマッチ!プレゼントキャンペーン』に当選しました!

私は父親の影響で物心ついたときからグーナーであり、エミレーツ・スタジアムでアーセナルの試合を観戦することが人生の夢でした。その夢が今回実現したことになります!

しかも、アーセナルは現在プレミアリーグで首位、大躍進を遂げているシーズンのホーム マンチェスター・ユナイテッド戦。これは何としても行くしかない!とのことで、急いでパスポートを取得し直し、予定を強引に空けて夢を叶えるためイギリス・ロンドンへ向かいました!

ということでエミレーツ航空で成田国際空港からドバイ経由し、ヒースロー空港へGO!

(C)GOAL

これまであまり国際線に乗ったことはなかったのですが、座席に大きなディスプレイとコントローラーが付いていることに驚きました。また、こちらは帰国便の様子ですが、機内でプレミアリーグが見られることにも驚き!

(C)GOAL

さらに機内食もとてもおいしかったです。

(C)GOAL

まさに至れり尽くせりの環境で移動中も退屈せずに機内で過ごすことができました。

機内で約一日を過ごし… ようやくヒースローに到着!

(C)GOAL

アーセナルvsマンチェスター・ユナイテッドの試合はツアー2日目だったこともあり、初日は自由行動。せっかくイギリスに来たのであれば、サッカーを観るしかないでしょうということで!

(C)GOAL

クリスタル・パレスのホームスタジアムであるセルハースト・パークまで、ニューカッスルとの試合を観に行ってきました!翌日訪れることになるエミレーツ・スタジアムとはまた一味違った地元に根差したスタジアム、そしてクラブを体感することができました。

そして2日目、待ちに待ったエミレーツ・スタジアムに到着!アーセナル駅を降りた瞬間から雰囲気はすでにマッチデー!

(C)GOAL

こ、これはすごい…

(C)GOAL

本物だ…。ティエリ・アンリ、デニス・ベルカンプ、トニー・アダムス、そしてハーバート・チャップマン。アーセナルの4人のレジェンドたちの銅像がスタジアム外周にずらり。さらに、アーセナルの歴史を彩ってきた名選手たちの壁紙が外壁に並ぶ様子はまさに壮観。

スタジアム内ではマーチングバンドがチャントを演奏し、グーナーたちもそれに合わせ大合唱。ビッグマッチに向けてボルテージは最高潮に!一通りエミレーツ・スタジアム内外を見て回り堪能した後、ついにマンチェスター・U戦がキックオフ!

(C)GOAL

試合はみなさんご存じの通り、マーカス・ラッシュフォードとブカヨ・サカがスーパーゴールを決めるなどシーソーゲームの展開。最後は我らがエディ・エンケティアが劇的な決勝ゴール!ファン・サポーターたちの「We are top of the league」のチャントが鳴り響く中、アーセナルがアウェーでの雪辱を晴らす大勝利を挙げたのでした。

(C)GOAL

以上が今回のプレミアリーグ観戦ツアー体験記となります。ツアー中の様子は、Twitterのハッシュタグ「#ヴェスビオのエミレーツで行くアーセナル観戦記」でまとめていますので、興味がある方はぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。

GOAL Japan編集部の方々をはじめ、今回のツアーを実現いただいた関係者のみなさまと、そしてアーセナル。一生に一度の最高の体験をありがとうございました!

文・写真=ヴェスビオ/構成:GOAL Japan編集部