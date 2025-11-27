サカやガブリエウではなく…アーセナルOBが考える“不可欠な存在”とは？「彼だけは失うわけにはいかない」

アーセナルOBポール・マーソン氏は、現チームに欠かせない存在を挙げている。

26日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で、バイエルン・ミュンヘンと対戦したアーセナル。今季未だ無敗のチームをホームに迎えると、22分に得意のCKからユリエン・ティンバーがネットを揺らしたものの、32分に追いつかれる展開に。それでも後半に途中出場の選手2人がネットを揺らし、3-1と勝利した。

これでアーセナルは開幕5連勝を達成、リーグフェーズ首位に浮上した。さらにプレミアリーグでも9勝2分け1敗と見事な成績で首位を快走している。そんな古巣について、現役時代にアーセナルで公式戦300試合以上に出場して2度のリーグ優勝を経験しているマーソン氏は、バイエルン戦後に『スカイスポーツ』でこう語っている。

「これはアーセナルからの強力なメッセージだ。このメッセージはヨーロッパ中に広まるだろう。特に近年バイエルンがアーセナル相手に残した結果を考えると、驚きだろうね。今のバイエルンは他を圧倒してきたが、アーセナルは素晴らしかったよ」

さらにマーソン氏は、現チームにとって不可欠な存在を指摘。エースFWブカヨ・サカや守備陣に君臨するウィリアン・サリバとガブリエウではなく、デクラン・ライスの名前を挙げている。

「ノニ・マドゥエケ、ガブリエウ・マルティネッリ、リッカルド・カラフィオーリ、マルティン・ウーデゴール、ベン・ホワイトが途中出場したね。でも、ほとんどのチームでは先発メンバーに入る選手たちだ」

「だがこのチームの強さとスカッド層を考慮しても、デクラン・ライスだけは失うわけにはいかない。彼はどんどん成長もしているよ。本当に素晴らしい。バイエルンを圧倒していた。彼がアーセナルにとって最も重要な選手だよ。100万％ね。また、マルティン・スビメンディも言及しないと。彼も驚異的だった」

絶好調のアーセナル。30日に行われるプレミアリーグ第13節では、2位チェルシーと激突する。