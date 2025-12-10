「僕たちはCLとプレミアリーグで優勝できる」絶好調のアーセナルFWマドゥエケがCL6連勝達成後に自信

アーセナルのノニ・マドゥエケは、好調なチームがチャンピオンズリーグ（CL）やプレミアリーグで優勝できると語った。

10日に行われたCLリーグフェーズ第6節でアーセナルは敵地でクルブ・ブルッヘと対戦。25分にマドゥエケの得点で先制したアーセナルは、47分にマドゥエケがこの日2点目を挙げ、56分にガブリエウ・マルティネッリが追加点をマークする。守備陣も相手に最後まで得点を与えず、アーセナルが3-0で勝利した。

この試合で2得点を挙げてリーグフェーズ6連勝に大きく貢献したマドゥエケは、試合後にイギリス『TNTスポーツ』で「結果にとても満足している。このチームのために最低限僕がやれることは脅威だと思う。得点を挙げ、できる限り決定的な存在になること、これが到達すべき次のレベルだ」と話し、好調なチーム状態について続けた。

「僕たちは結束していて、これが一番大事なことだ。みんなが互いに上手くいってほしいと考えている。チーム全体の取り組みが大切で、全員が役割を果たす必要がある。それがこのチームの良いところだ」

「僕たちはすべての大会を戦っている。チャンピオンズリーグでも、プレミアリーグでも優勝できるように感じているし、これを目標にしないといけない。僕たちは今、とても良い状態だ」