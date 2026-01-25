アーセナル、マン・Uに敗れて今季ホーム初黒星＆2023年12月以来の3失点…アルテタ「本当に不可解な試合。手痛い敗戦」

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、敗れたマンチェスター・ユナイテッド戦後にコメントした。

25日に行われたプレミアリーグ第23節でアーセナルはホームでマンチェスター・Uと対戦。29分にオウンゴールからアーセナルが先制するも、37分に守備陣のミスから同点とされ、50分には逆転を許す。80分にはミケル・メリーノの得点で同点にしたが、87分に勝ち越し点を許す。試合はこのまま終わり、アーセナルは2-3でマンチェスター・Uに敗れた。

これが今シーズン最初の本拠地エミレーツ・スタジアムでの黒星となり、公式戦3失点は2023年12月以来となったアーセナルのアルテタ監督は、試合後にイギリス『スカイスポーツ』で「何よりも最初に勝利したマンチェスター・ユナイテッドを祝福すべきだ」と話し、試合を振り返った。

「本当に不可解な試合だった。最初の30分は我々が圧倒的に支配し、先制点を奪い、さらに2つの素晴らしいチャンスもあった。その後、我々としては非常に珍しい形で失点し、それが少し勢いを変えてしまった。その後、ボールを持った際の基準を落としてしまい、試合をコントロールできなくなった」

「彼らには2つの魔法の瞬間があった。ビッグゲームではそのような瞬間が必要だから、彼らを称賛すべきだ。我々は少しネガティブさを引きずり、必要な流動性を欠いていた。それでも、交代によって得点し、2-2になり、試合はこれからだった。すべてが一気に変わったが、直後にロングボールからクーニャに決められてしまった。とても手痛い敗戦だ」

また、試合後にホームサポーターからブーイングがあったことについてアルテタ監督は「我々が必要としているのは、勝てない時こそ彼ら（ファン）の存在だ。試合に負けた時こそ、団結と一体感、そして目指す場所にたどり着くためのエネルギーを全員で示さないといけない」とコメントした。