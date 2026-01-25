マンチェスター・U、前節のマンチェスター・Cに続き首位アーセナルも撃破！敵地で堂々の逆転勝ち

現地時間25日、イングランド・プレミアリーグは第23節が行われ、アーセナルはホームのエミレーツ・スタジアムにマンチェスター・ユナイテッドを迎えた。

首位を快走するものの、リーグ戦では2試合連続スコアレスドローとやや足踏み状態のアーセナルは、トップにジェズス、右にサカ、左にトロサールを起用。ベンチにはギェケレシュ、メリーノ、エゼ、マルティネッリらが入った。

一方、マンチェスター・ダービーに完勝したユナイテッドは。ダービーとまったく同じメンバーを起用。エンベウモがトップに入り、トップ下にブルーノ・フェルナンデス、右に右にディアロ、左にドルグ、中盤はカゼミーロとメイヌーが組んだ。

立ち上がりから攻勢に出たのはホームのアーセナル。ボールを保持して左のトロサール、右のサカが積極的に仕掛けていく。しかし、受け身に回ったユナイテッドも簡単にはエリア内への侵入を許さず、粘り強い守備で跳ね返していく。

試合が動いたのは29分、左クロスのこぼれ球をファーサイドで拾ったサカがDF2人の間にパスを通すと、ウーデゴールが左足で狙う。これがゴール前でティンバーと競り合ったリサンドロ・マルティネスのかかとに当たってオウンゴールとなり、攻勢のアーセナルが先制に成功する。

先制を許したユナイテッドだが、37分に追いつく。最終ラインに下りてプレス回避を行おうとしたスビメンディのダイレクトパスをエンベウモが奪い、GKラヤをかわして試合を振り出しに戻した。

1-1のまま迎えた後半、前半よりもユナイテッドは前線でボールが収まるようになり、自分たちの時間帯を増やしていく。

すると迎えた51分、L・マルティネスからの縦パスを受けたドルグがB・フェルナンデスとの細かいパス交換で中央を突破し左足を振り抜くと、強烈なシュートがゴール左上へと決まってユナイテッドが逆転に成功する。

逆転を許したアーセナルは58分、ウーデゴール、ジェズス、スビメンディ、インカピエを下げてギェケレシュ、メリーノ、エゼ、ホワイトを投入。一気に4人を入れ替え、流れを変えようと試みる。

追いつきたいアーセナルが徐々に盛り返していく中、ユナイテッドは69分にエンベウモに代えてクーニャを投入。71分にはメリーノのシュートをブロックに入ったマグワイアの腕にボールが当たったように見えたが、笛は吹かれなかった。

アーセナルは76分にトロサールに代えてマドゥエケを投入し交代枠を使い切る。ユナイテッドも右足を痛めたドルグが下がり、シェシュコを投入。終盤はアーセナルが押し込み、ユナイテッドが耐える展開に。

迎えた84分、サカの左CKがゴール前で混戦となり、最後はメリーノが押し込んでアーセナルが同点に追いつく。

このまま逆転と行きたいアーセナルだったが、87分にクーニャがペナルティーエリア手前から右足で狙うと、ブロックに入ったガブリエウを避けるように巻かれたシュートがゴール右へと吸い込まれ、ユナイテッドがあっさりと勝ち越しに成功する。

アディショナルタイムは7分と長めに取られ、追いつきたいアーセナルが猛攻を仕掛ける。しかし、ユナイテッドも引いて守ることはせず、しっかりと前からプレスをかけてボールを奪いに行く。

最後まで集中した守備で逃げ切ったユナイテッドが敵地で逆転勝ちを収め、前節のシティに続いて首位アーセナルの撃破にも成功した。

■試合結果

アーセナル 2-3 マンチェスター・U

■得点者

アーセナル：OG（29分）、メリーノ（84分）

マンチェスター・U：エンベウモ（37分）、ドルグ（51分）、クーニャ（87分）