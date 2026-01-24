このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoアーセナル
Emirates Stadium
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
Yuta Tokuma

【1月26日】アーセナル対マンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第23節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第23節、アーセナルvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第23節が日本時間1月26日(月)に開催。アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドが対戦する。

本記事では、アーセナルvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アーセナル対マンチェスター・ユナイテッドの試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsマンチェスター・ユナイテッドは、日本時間2026年1月296日(月)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第23節
  • 日時：2026年1月26日(月) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs マンチェスター・ユナイテッド
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

アーセナル対マンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

アーセナル対マンチェスター・ユナイテッドのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

アーセナル対マンチェスター・ユナイテッドの予想スタメンは？

アーセナル vs マンチェスター・ユナイテッド 予想スタメン

アーセナルHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestMUN
1
ダビド・ラヤ
12
ユリエン・ティンバー
2
ウィリアム・サリバ
4
ベン・ホワイト
6
ガブリエウ・マガリャンイス
8
マルティン・ウーデゴール
36
マルティン・スビメンディ
41
デクラン・ライス
11
ガブリエウ・マルティネッリ
20
ノニ・マドゥエケ
14
ヴィクトル・ギェケレシュ
31
センヌ・ラメンス
5
ハリー・マグワイア
23
ルーク・ショー
6
リサンドロ・マルティネス
2
ディオゴ・ダロト
16
アマド・ディアロ
37
コビー・メイヌー
8
ブルーノ・フェルナンデス
25
マヌエル・ウガルテ
13
パトリック・ドルグ
19
ブライアン・エンベウモ

4-2-3-1

MUNAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マイケル・キャリック

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

MUN
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

MUN

2

勝利

1

Draw

2

勝利

6

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

