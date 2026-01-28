「アーセナルが優勝すれば、最低の優勝チームになる」マン・Uレジェンドの酷評が話題に…

マンチェスター・ユナイテッドのOBポール・スコールズ氏は、アーセナルに対して辛辣な発言を残している。

今季のプレミアリーグ、そしてチャンピオンズリーグ・リーグフェーズで首位を走るアーセナル。しかし、リーグ戦では直近3試合勝利なし。特にホームでの第23節のマンチェスター・U戦を2-3で落とし、2位以下との差が「4」まで縮まると、現地メディアでは不振が大きく騒がれることになった。

すると、マンチェスター・UのOBが首位チームを酷評。イギリス『スカイスポーツ』の番組でスコールズ氏が以下のように発言し、現地で大きな注目を集めている。

「シーズンの序盤を覚えているか？ 彼らはセットプレーでしか勝利できなかった。彼らの多くの選手は自身の価値を、リーグ優勝できるということを証明しなければならない」

「もしアーセナルが優勝したら、リーグ優勝する最悪のチームになるかもね。シーズン最優秀チームを選ぶ時、前線を4人選ぶとして、アーセナルの選手は誰か選ばれるのか？ （ブカヨ）サカは唯一可能性がある選手だが、今の彼は素晴らしいプレーができていないと思う」

「過去の優勝チームの例を見ればわかるはずだ。リヴァプールの攻撃陣は素晴らしかったね」

また、リヴァプールOBジェイミー・キャラガー氏も「リーグ最強のチームであれば、シーズン最優秀チームに必ず1人か2人はフォワードが入るものだ。今のアーセナルはそれがない。普通じゃないよ。絶対にありえないことだ」と指摘している。