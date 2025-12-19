「去りたくない。歴史を作るためにここにいる」アーセナルFWが移籍噂も残留を強調

アーセナルのFWガブリエウ・ジェズスがチームのために今後も戦いたいと主張した。『ザ・プレイヤーズ・トリビューン』のインタビューで語っている。

ジェズスは長期離脱からの復帰を目指しており、チームでのポジション争いに直面しているため、移籍の可能性が取り沙汰されている。ジェズスはアーセナルでの将来をめぐる憶測の高まりについて公に言及し、他チームからの関心にもかかわらず、クラブを離れる意思はないことを明確にした。

「アーセナルでやり残したことがあると感じている。去りたくない。『なぜ去らないんだ？サウジアラビアに行かないのか？それともブラジルに帰らないのか？』と聞かれる。いつかパルメイラスですべてが元に戻ることを願っているが、今はそうではない」

ジェズスは、アーセナルへの移籍を決意したのは個人的な満足感ではなく、野心に基づくものだと説明した。

「ミケルとチームを組むためにここに来た時、僕の目的はゴールを決めることだけじゃなかった。タイトルを獲得することだったんだ」と彼は語った。「プレミアリーグに来た時、ほとんどの人は『え？この子は誰？』って感じだったと思う。彼らは僕を純粋なゴールスコアラーとして見ていた。でも、僕は自分をそうは思っていないんだ」

「シティでは様々な役割を担ってきた。時には得点力の負担を分担し、時にはサイドでプレーし、時にはフィジカルを活かして連携を取ったりした。チームを助けるために常に9番である必要はない。歴史を作るためにここにいるんだ」