アーセナル指揮官アルテタ、ガブリエウの負傷離脱に「明らかに痛手」

アーセナルのミケル・アルテタ監督はDFガブリエルが代表戦で太ももを負傷したため、「数週間」は欠場することを認めた。

27歳のガブリエウは今シーズン、アーセナルの素晴らしい守備成績の中核を担っており、リーグ戦11試合でわずか5失点に抑えている。しかし、代表ウィーク中の負傷はアルテタ監督にとって大きな懸念材料となるだろう。アルテタ監督は来週水曜日にさらなる検査を行うことを確認したが、初期の兆候は離脱を示唆しており、懸念される状況となっている。

「ガビは数週間欠場するだろう。彼は我々のバックラインのリーダーなので、これは明らかに痛手だ。私にとって、これは決して良いことではない。良い点は、我々には非常に良い選択肢があることだ。今こそ立ち上がって、選手たちが仕事をしなければならない」

また、同じくインターナショナルウィークで負傷したDFリッカルド・カラフィオーリについては「彼はいくつか荷物を抱えている。まだ練習していない。明日はまた練習があるので、様子を見よう」と話した。

なお、アルテタ監督はすでにマルティン・ウーデゴール、ガブリエル・マルティネッリ、カイ・ハフェルツ、ヴィクトル・ジョケレス、ノニ・マドゥエケ、ガブリエル・ジェズスを欠いていた。アルテタ監督はこれらの選手のうち数名が間もなく復帰する可能性があると示唆しているが、時期は未定だ。ウーデゴールは12月上旬の復帰が見込まれており、ジェズスは前十字靭帯（ACL）の回復により来年1月中の復帰が見込まれている。