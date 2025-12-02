ルイス＝スケリー、ヌワネリ、ダウマンの成功例が決め手？ アーセナル、エクアドルで注目の16歳双子を両獲りか

アーセナルがエクアドル人の双子獲得へ近づいているようだ。『ESPN』が伝えた。

報道によると、アーセナルはエクアドル出身の双子、エドウィン・キンテロとホルゲル・キンテロの獲得で基本合意に達したという。2人は現在、エクアドルの強豪チーム、インデペンディエンテ・デル・バジェのユースアカデミーに所属。特にエドウィンは、右ウインガーとしての巧みなプレーで、エクアドルメディアからネイマールと比較されるほど注目を集めている。一方、ホルゲルは攻撃的ミッドフィルダーとしてプレー。15歳でインデペンディエンテU-20チームに選出された経験を持つ16歳の2人は、近いうちにトップチームに昇格すると見られている。

また、アーセナルはキンテロ兄弟を1年以上にわたって観察してきたという。マイルズ・ルイス＝スケリー、イーサン・ヌワネリ、マックス・ダウマンの急速な成長に代表される、ファーストチームへの道の成功が、キンテロ兄弟をプロジェクトに引き入れる上で重要な役割を果たした。2人は今週ロンドンに滞在し、契約手続きを最終調整しており、正式発表は後日行われる予定だ。2人は2027年8月に18歳になるのと同時に、エミレーツ・スタジアムへの移籍を完了する予定で、移籍金は現時点で非公開となっている。

アーセナルでは若手が順調に成長中。ルイス＝スケリーは昨年からトップチームに定着し、イングランド代表でもデビュー。ヌワネリとダウマンは15歳でデビューし、今後アーセナルの柱になるとみられる。

なお、チームは現在、プレミアリーグ13試合を終えて首位を走り、チャンピオンズリーグでもバイエルンに3-1と勝利を収めている。