EFL カップ
team-logoアーセナル
Emirates Stadium
team-logoチェルシー
Yuta Tokuma

【2月4日】アーセナルvsチェルシーのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ準決勝2ndレグ

【リーグカップ放送予定】2025-26カラバオカップ準決勝2ndレグ、アーセナル対チェルシーのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのカラバオカップ準決勝2ndレグが日本時間2026年2月4日(水)に開催され、アーセナルとチェルシーが対戦する。

本記事では、アーセナル対チェルシーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アーセナルvsチェルシー｜試合日程・キックオフ時間

アーセナル対チェルシーは、日本時間2月4日(水)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：カラバオカップ2025-26 準決勝 2ndレグ
  • 日時：2026年2月4日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs チェルシー
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

アーセナルvsチェルシー｜放送・配信予定

カラバオカップ2025-26準決勝2ndレグのアーセナルvsチェルシーは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

アーセナルvsチェルシーのおすすめ視聴方法

アーセナルvsチェルシー チーム情報

アーセナル vs チェルシー 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • リアム・ロシニアー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
12/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

CHE
-直近成績

ゴールを許す
12/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

CHE

3

勝利

2

引分け

0

勝利

11

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

