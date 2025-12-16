アーセナル守備陣にさらなる負傷者…ウルヴス戦で負傷交代のホワイトは最低でも1カ月の離脱か

アーセナルのベン・ホワイトが最低でも1カ月の離脱を余儀なくされるようだ。イギリス『BBC』が伝えている。

今シーズンのプレミアリーグとチャンピオンズリーグで首位を走るなど絶好調のアーセナル。しかし、シーズンの折り返しを迎えようとする中、現在多くの負傷者を抱えている。

すでに、ガブリエウ・マガリャンイスがブラジル代表での活動中に負傷し、クリスティアン・モスケラも足首の負傷で年明けまで離脱する予定。さらに、ウィリアム・サリバとユリエン・ティンバーは一時の離脱を経て、先週末のウォルヴァーハンプトン戦で復帰したばかりだった。

そんな中、ウルヴス戦では近年度重なるケガやコンディション不良に悩まされていたホワイトが先発出場。しかし、前半のうちにマイルズ・ルイス＝スケリーとの途中交代を余儀なくされていた。ミケル・アルテタ監督は試合後に同選手の状態についてハムスリング負傷の疑いがあると明かしていた。

アーセナルからホワイトに関する正式な情報は依然として公表されていないものの、『BBC』によると、同選手は4週間から6週間の離脱になると考えられている。

なお、守備陣に多くの負傷者を抱えるアーセナルは、年末年始に過密日程に直面。20日のエヴァートン戦後、3日後にクリスタル・パレス戦、その4日後にはブライトン戦、30日の年内最終戦ではアストン・ヴィラと対戦し、1月3日のボーンマス戦で2026年を開始する。