ヴィニシウスらをフル出場させ続けるアルベロア「最高の選手たちは常にピッチに立ち続けるべき。プレー時間が長いほど最高だ」

2月1日のラ・リーガ第22節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのラージョ・バジェカーノ戦に臨む。前日会見に出席したアルバロ・アルベロア監督は、ベンフィカ戦（2-4）の敗北直後も、サポーターがチームを後押しすることを願っている。

シャビ・アロンソ前監督からアルバロ・アルベロア監督がチームを引き継ぎ、コパ・デル・レイ敗退という出来事はあったものの、その後公式戦3連勝と上昇気流に乗りつつあったマドリー。だがジョゼ・モウリーニョ監督率いるベンフィカとのアウェー戦で完敗し、コパ敗退直後に続いてベルナベウで再びブーイングを浴びせられることが予想されている。



しかしアルベロア監督は、ラ・リーガ優勝を目指すためにもチームに必要なのはブーイングではなく応援であることを強調した。

「私が期待するのは、ベルナベウがチームに寄り添うことだ。この前のホーム戦のようにね」



「私はベルナベウのサポートを求め続ける。それがチームを強くするのだからね。日曜の試合の目標は、リーグ優勝のために勝つことにほかならない。観客と団結できれば選手たちは自信を得ることができる。私たちが一つになることで、すべてはもっと簡単になるんだ」

アルベロア監督は主力選手たちを常にピッチに立たせ続けていることで知られる。GKティボ・クルトワはもちろんのこと、MFフェデ・バルベルデ、MFジュード・ベリンガム、FWヴィニシウス・ジュニオール、FWキリアン・エンバペは、週2試合ペースの過密日程でも、ほぼフル出場でプレーし続けている状況だ。

「フットボール的な議論の余地があることは理解する。しかし私は最高の選手たちは常にピッチに立たせ続けたい。彼らの出場時間が多いほど、チームのためにプレーできるほど最高だ。例えばビジャレアル戦の後半AT2分、エンバペのゴールはヴィニシウスの素晴らしいアクションから生まれている。彼らはどんな時間帯でも均衡を破れるんだ」

「マドリーファンではない人は、彼らがピッチに立っていることを望まないだろう。しかしマドリーファンであれば、出場可能である限り最高の選手たちがピッチに立っていることを望んでいるはずだ。言及されたのは5選手だが、彼らは世界最高のベスト10に入る選手たちであり、私は完全に信頼を置いている。いや、私が信頼しているのではなく、彼らはその成果によってピッチに立っているんだよ」