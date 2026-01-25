公式戦3連勝、ハイプレスを仕掛けるようになったレアル・マドリー…アルベロア「最初にプレスをするべきはエンバペとヴィニシウスだ」

25日のラ・リーガ第21節、レアル・マドリーは敵地ラ・セラミカでのビジャレアル戦に2-0で勝利した。アルバロ・アルベロア監督は試合後、アウェーで難敵を下したことに満足感を表している。

ラ・リーガ3位のビジャレアルと対戦したマドリーは、相手の堅守に苦戦するも47分にヴィニシウスのドリブル突破からエンバペが先制点を記録。さらに後半アディショナルタイムにエンバペがPKから2点目を決めて決着をつけた。公式戦3連勝、ラ・リーガ5連勝のマドリーは翌日にオビエド戦を控えるバルセロナを抜き、暫定で首位に立っている。

アルベロア監督は試合後、『レアル・マドリーTV』に対して次のように語っている。

「トップチームを率いて以降、チームの全員の気概、団結心、努力を目にしている。このピッチで勝利することに価値があるし、選手たちの仕事ぶりに感謝をしたいと思う」

「私たちはそこまで練習の時間を持てていない。どちらかと言えば、コンディションの回復に努めている感じだ。それでも選手たちは私たちの望んでいることを少しずつ理解している。時間が経つに連れて、すべてはより簡単になるだろう。彼らは素晴らしいレベルの選手たちで、規律や求めることを少し言うだけで、物事はスムーズに進んでいくんだ」

アルベロア監督就任後、選手たちは再びハイプレスを仕掛けるようになった。マドリーのハイプレスは、シャビ・アロンソ前監督がシーズン序盤まで実践していたが、その後には見られなくなっていた。

「ヴィニシウスとエンバペは世界最高の2選手であり、均衡を崩せる2人だ。彼らができるだけボールに触れられるようにしていきたい。ヴィニはサイドに開き、キリアンがスペースを突けるような形でね。彼らが好調でうれしいよ」



「2人は最初にプレスを仕掛け、中盤の選手たちを助けている。私たちは彼らのそのような団結心を必要としているんだ。その褒賞がゴールという形で表れたことに満足しているよ」