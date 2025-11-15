ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMAのライブ配信・視聴方法

ライブミュージックイベント「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」が、11月15日(土)に開催される。

本記事では、「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」の放送/配信予定、無料視聴方法を紹介する。

ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMAの概要

「ANIMAX MUSIX」は、「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに、2009年からスタートしたライブミュージックイベント。2025年は、11月15日に横浜アリーナで開催される。

出演アーティスト

＜SPECIAL ARTIST＞

椎名へきる

＜ARTISTS＞

蒼井翔太／ASCA／ウタヒメドリーム オールスターズ（初出演）／ウマ娘 プリティーダービー／OxT, MYTH & ROID／岸田教団&THE明星ロケッツ／DIALOGUE+／天狼群（初出演）／東山奈央／中島怜（初出演）／南條愛乃／HoneyWorks feat.ハコニワリリィ（初出演）／fhána／フランシュシュ（初出演）／プリキュアシンガーズ（初出演）／前橋ウィッチーズ（初出演）／MADKID／安野希世乃

ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMAの放送・配信予定

「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」はネット動画配信サービスの『Lemino』でライブ配信される。

見逃し配信も2025年11月22日12時から30日23:59 まで行われる。

ライブ配信日時：2025年11月15日(土)13:00 開場／14:30 開演

見逃し配信：2025年11月22日(土)正午～2025年11月30日(日)23:59

■Leminoの無料視聴方法はある？

「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」はLeminoで配信。視聴には有料プラン『Leminoプレミアム』への登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

【手順1】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順2】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順3】決済情報を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルのコンテンツが18万本以上見放題となるほか、プレミアム限定コンテンツも揃うので、この機会にチェックしてみてほしい。

※本記事に掲載されている配信情報は2025年11月時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。