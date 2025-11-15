アンチェロッティ、“サッカー界の新たなる王”が誰かを問われて「圧倒的レベルの選手はわずかしかいない。レアル・マドリーならば…」

ブラジル代表監督のカルロ・アンチェロッティ監督にとって、“フットボール界の新たなる王”は一体誰なのだろうか。



FWリオネル・メッシとFWクリスティアーノ・ロナウドが欧州フットボールシーンから去り、現在の世界最高の選手が誰かは、意見が大きく分かれるようになった。



アンチェロッティ監督はスペイン『アス』とのインタビューで、その難題についての自身の見解を示した。現代フットボールにおいて、候補の数はそこまで多くないようだ。

「誰が“フットボール界の新たなる王”となるのか、言い当てるのは難しい。ただ正直に言って、圧倒的レベルの“選ばれし選手”はわずかだ。レアル・マドリーで言えば、エンバペ、ベリンガムがいるね……。またラミンも素晴らしいプレーを見せていると思う」

「それとハフィーニャも負傷してはいるが、昨季示したように非常に素晴らしい選手だ。ハーランドもシティで、たくさんのゴールを決めているね」

アンチェロッティ監督はその一方で、あと50ゴール足らずでキャリア通算1000ゴールに到達するC・ロナウドについても言及。レアル・マドリー指揮官として、2013〜2015年に指導した同選手が、1000ゴールを決めることを確信しているようだ。

「間違いなく成し遂げるよ。そのことに疑いの余地などない。少し前にはイタリアでモドリッチについて問われ、ミランで間違いなく成功すると答えた。ルカとクリスティアーノはフットボールに対して愛情と大きな情熱を抱えるプロフェッショナルだ。彼らは望むものを手にすることができるよ」

「クリスティアーノは絶対に1000ゴールに到達する。しかし成し遂げたとき、私をパーティーに招待することを忘れてもらっては困るね（笑）」