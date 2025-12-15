Amazonの「クリスマスタイムセール祭り」が、12月16日(火)から25日(木)まで実施される。

本記事では、クリスマスタイムセール祭りでおすすめのおもちゃカテゴリーのセール品を紹介する。

クリスマスタイムセール祭り おもちゃカテゴリーの対象商品(12/16-)

2025年12月16日(火)9:00～12月25日(木)23:59まで行われるAmazonクリスマスタイムセール祭りでは、対象の商品がセール価格で販売。クリスマス商戦に合わせ、プレゼントに適したおもちゃカテゴリーの商品が数多くラインナップされている。

クリスマスタイムセール祭りとは？

Amazonクリスマスタイムセール祭りは、2025年12月16日(火)9:00～12月25日(木)23:59の期間に開催。エントリーなどの条件はなく、期間中は対象の商品がセール価格で販売される。

Amazonブラックフライデーやプライムデーのような期間限定のポイントアップキャンペーンは、クリスマスタイムセール祭りでは行われないが、無期限で実施されている「Amazon Mastercardの+1.5％還元」はクリスマスタイムセール祭りの商品購入でも適用。Amazon Mastercardは入会費・年会費永年無料で利用できるため、このクリスマス商戦をよりお得に活用したい方は申し込んでおくことをおすすめする。また、新規入会で期間限定ポイントが2,000ポイント付与されるため、その特典をクリスマスタイムセール祭りのお買い物にあてることも可能だ。

