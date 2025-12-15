このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonクリスマスタイムセール祭りでおもちゃがお買い得！セール対象商品は？

プレゼント探しにおすすめ！Amazonクリスマスタイムセール祭りでおもちゃ・ホビーが割引販売！注目のセール対象商品を紹介。

12/16(火)～12/25(木)まで開催

Amazonの「クリスマスタイムセール祭り」が、12月16日(火)から25日(木)まで実施される。

本記事では、クリスマスタイムセール祭りでおすすめのおもちゃカテゴリーのセール品を紹介する。

クリスマスタイムセール祭り おもちゃカテゴリーの対象商品(12/16-)

2025年12月16日(火)9:00～12月25日(木)23:59まで行われるAmazonクリスマスタイムセール祭りでは、対象の商品がセール価格で販売。クリスマス商戦に合わせ、プレゼントに適したおもちゃカテゴリーの商品が数多くラインナップされている。

20251213_Amazon_hobby_1_1タカラトミーアーツ ミミクリーペット ロップイヤー ぬいぐるみ 高さ約13cm 20251213_Amazon_hobby_1_2【NICI】 フィギュアペンポーチ タレミミウサギ ペンケース ぬいぐるみ ステーショナリー 筆箱 20251213_Amazon_hobby_1_3ディズニーキャラクター 洗えるビーンズコレクション スティッチ 幅約20cm
20251213_Amazon_hobby_2_1セガフェイブ(SEGA FAVE) アンパンマン かまどでぷく~ ジャムおじさんのやきたてパン工場 20251213_Amazon_hobby_2_2BRIO (ブリオ) トラベルレールセット [全42ピース] 33512 対象年齢 3歳~ 【おもちゃ 玩具 木製おもちゃ 木製レール レールセット プレゼント（誕生日/クリスマス）】 20251213_Amazon_hobby_2_3サンリオ(SANRIO) 電子キーボード ハローキティ クリスマス ギフト 390763
20251213_Amazon_Osusume_1_1BRIO (ブリオ) ビルダー コンストラクションセット 34587 対象年齢 3歳~ 「全136ピース」 【おもちゃ 玩具 木製おもちゃ ブロック 大工遊び ごっこ遊び プレゼント（誕生日/クリスマス）】 20251213_Amazon_Osusume_1_2マテル ジュラシックワールド(JURASSIC WORLD) スーパーバトルアタック ほえるT-レックス 恐竜 おもちゃ 4才~ 全長:約54.6cm HXF53 20251213_Amazon_Osusume_1_3セガフェイブ (SEGA FAVE) DREAM SWITCH（ドリームスイッチ）DXセット ディズニー＆ピクサーキャラクター【2025年Ver.】
20251213_Amazon_Osusume_2_1ラングスジャパン(RANGS) ベアアタック 熊撃退スプレー EPA認証 SDS(安全データシート)取得済 全国複数の国公立機関 地方自治体 USA森林警備隊正式採用 米国製 噴射距離・時間7~8m・5~7秒 FRONTIERSMAN Bear Attack SABRE セイバー フロンティアーズマン 熊よけ 20251213_Amazon_Osusume_2_2マテルゲーム(Mattel Game) ブロックス(Blokus) ブロックスシャッフル ポケモンエディション ボードゲーム 知育ゲーム 2~4人用 7歳から HHM20 20251213_Amazon_Osusume_2_3BRIO (ブリオ) バッテリーパワースチームトレイン 33884 対象年齢 3歳~ 【おもちゃ 玩具 木製おもちゃ 機関車 電動車両 プレゼント（誕生日/クリスマス）】
20251213_Amazon_Osusume_3_1パイロット メルちゃん お人形セット フルーツだいすき　いちごのおふろセット　3歳以上 20251213_Amazon_Osusume_3_2【NICI】 フィギュアペンポーチ ハチドリ ペンケース ぬいぐるみ ステーショナリー 筆箱 20251213_Amazon_Osusume_3_3【Amazon.co.jp限定】 学研 Gakken ニューブロック のりものセットDX （対象年齢 2歳以上） 30種 224パーツ 83779
20251213_Amazon_Osusume_4_1ベルモンド Switch2 / スイッチ2 用 保護フィルム ブルーライトカット 97％ 【2枚セット+簡単ガイド枠付き】ガラスフィルム | 全面保護 ピッタリサイズ 硬度 10H 20251213_Amazon_Osusume_4_2ポケモン くたくたたった! ぬいぐるみM イーブイ 高さ約 24cm 20251213_Amazon_Osusume_4_3パイロット メルちゃん お人形セット いっしょにおやすみセット 3歳以上
20251213_Amazon_Osusume_5_1カワダ(Kawada) ナンスピ 【日本おもちゃ大賞2024 ゲーム＆パズル部門 優秀賞】6才以上 ボードゲーム KG-039 20251213_Amazon_Osusume_5_2ニキ(NICI) 【NICI】 キーリング BB WF22 ハチドリ 10㎝ ビーンバッグ ぬいぐるみ キーホルダー 20251213_Amazon_Osusume_5_3ベルモンド Switch2 / スイッチ2 用 保護フィルム アンチグレア さらさら 指紋防止 【2枚セット+簡単ガイド枠付き】ガラスフィルム | 全面保護 ピッタリサイズ 硬度 10H
20251213_Amazon_Osusume_6_1パイロット メルちゃん おせわパーツ ひろ～いおへやの みんなであそぼ！なかよしハウス 3歳以上 20251213_Amazon_Osusume_6_2パイロット かえちゃOh!! まほうのサーティワンアイスクリーム 3歳以上 20251213_Amazon_Osusume_6_3【Amazon.co.jp限定】 タカラトミー(TAKARA TOMY) リカちゃん ドール おでかけワンピースいっぱいセット 着せ替え おままごと おもちゃ 3歳以上
20251213_Amazon_Osusume_7_1【Amazon.co.jp限定】 シルバニアファミリー 人形 【 赤ちゃんドリームショータイムセット 】 C-75 STマーク認証 3歳以上 おもちゃ ドールハウス Sylvanian Families エポック社 EPOCH 20251213_Amazon_Osusume_7_2学研 Gakkenニューブロック はじめようセット (対象年齢:1.5歳以上)　ブロック 15種 54パーツ　83717 20251213_Amazon_Osusume_7_3サンリオ(SANRIO) ぬいぐるみおせわセット シナモロール シナモン Cinnamoroll キャラクター 14×6×12cm 512991

クリスマスタイムセール祭りとは？

Amazonクリスマスタイムセール祭りは、2025年12月16日(火)9:00～12月25日(木)23:59の期間に開催。エントリーなどの条件はなく、期間中は対象の商品がセール価格で販売される。

Amazonブラックフライデーやプライムデーのような期間限定のポイントアップキャンペーンは、クリスマスタイムセール祭りでは行われないが、無期限で実施されている「Amazon Mastercardの+1.5％還元」はクリスマスタイムセール祭りの商品購入でも適用。Amazon Mastercardは入会費・年会費永年無料で利用できるため、このクリスマス商戦をよりお得に活用したい方は申し込んでおくことをおすすめする。また、新規入会で期間限定ポイントが2,000ポイント付与されるため、その特典をクリスマスタイムセール祭りのお買い物にあてることも可能だ。

