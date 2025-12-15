Amazonの「クリスマスタイムセール祭り」が、12月16日(火)から25日(木)まで実施される。

本記事では、クリスマスタイムセール祭りとブラックフライデーなど他のセールの違いを解説する。

クリスマスタイムセール祭りはどんなセール？

Amazonクリスマスタイムセール祭りは、2025年12月16日(火)9:00～12月25日(木)23:59の期間に開催。エントリーなどの条件はなく、期間中は防寒に優れたメンズ・レディース・キッズ服やファッション小物、冬物家電・家具・生活用品、おもちゃ・ゲーミング関連など対象カテゴリーの商品がセール価格で販売される。

クリスマスタイムセール祭りでは、期間限定のポイントアップキャンペーンは行われないが、無期限で実施されている「Amazon Mastercardの+1.5％還元」はクリスマスタイムセール祭りの商品購入でも適用。Amazon Mastercardは入会費・年会費永年無料で利用できるため、このクリスマス商戦をよりお得に活用したい方は申し込んでおくことをおすすめする。また、新規入会で期間限定ポイントが2,000ポイント付与されるため、その特典をクリスマスタイムセール祭りのお買い物にあてることも可能だ。

Amazonクリスマスタイムセール祭りとブラックフライデーなどの違いは？

Amazonクリスマスタイムセール祭りと、ブラックフライデーやプライムデー、プライム感謝祭などのセールの特色は大きく異なる。ブラックフライデー・プライムデー・プライム感謝祭では各種条件を満たすことで還元率が上がるポイントアップキャンペーンが実施されてきたのに対し、クリスマスタイムセール祭りではポイントアップキャンペーンが実施されない。

一方、クリスマスタイムセール祭りは年末商戦にあてたセールということもあり、クリスマスプレゼントや防寒に適した冬物商品などが多数出品される見込み。プライム会員登録などは必要なく、誰でもセール品を探せる点も魅力だ。

Amazonの主なセールの特徴、違いは以下の通り。

セール名 時期(2025年) 特徴 スマイルセール初売り 1月3日～7日 ・家電や日用品、食品まで数多くの商品がセール対象

・福袋が充実

・ポイント還元キャンペーン実施 スマイルセール新生活 2月28日～3月4日 ・上旬は家電やインテリアなど、新生活を支える商品が豊富

・下旬は幅広い商品がセール対象

・ポイント還元キャンペーン実施 スマイルセールゴールデンウィーク 4月18日～4月21日 ・ポイント還元キャンペーン実施 プライムデー 7月11日～14日 ・Amazon最大のセールの一つで、高い割引率が特徴

・先行セールも実施

・タブレットなどのAmazonデバイスが豊富

・ポイント還元キャンペーン実施 プライム感謝祭 10月7日～10月10日 ・冬に向けた防寒アイテムなどの商品が豊富

・その他も極めて幅広い商品がセール対象

・ポイント還元キャンペーン実施 ブラックフライデー 11月24日～12月1日 ・Amazon最大のセールの一つ

・先行セールも実施

・プライム会員以外も参加可能 Amazonクリスマスタイムセール祭り 12月16日～12月25日 ・プライム会員以外も参加可能

・クリスマスに向けた商品を多数セール販売

Amazonクリスマスタイムセール祭りの攻略法は？

前述の通り、Amazonクリスマスタイムセール祭りの参加にAmazonプライム会員登録は必要ないが、プライム会員になることで普段のお買い物と同様に多くのメリットが受けられる点は変わらない。対象商品の無料配送や取扱手数料が無料になるなどのサービスがあり、30日間の無料体験期間(通常時は月額600円/税込)も設けられているため、この機会にお試し加入してみることをおすすめする。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。