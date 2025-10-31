Amazonスマイルセールとは？次回はいつからいつまで？2025年10・11月開催

Amazonの次回セールとしてAmazonスマイルセールが開催される。

本記事では、Amazonスマイルセールの開催日程や対象商品を紹介する。

Amazonスマイルセールとは？開催日程・詳細

次回のAmazonスマイルセールは、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで開催。「今欲しい秋モノ＆冬支度」をテーマに、季節に合わせた商品が多く出品される見込みとなっている。

Amazonスマイルセールの期間中、注目商品がセール価格で販売されるだけでなく、最大12.5％のポイントアップキャンペーンが実施される。内訳は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでの支払いで+3.0％、ブランドセレクション対象商品購入で+2.0％、dアカウント連携で+0.5％、対象カテゴリー商品の購入で+5.5％。最大還元12.5％の適用は対象カテゴリーである「ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品」のみで、それ以外のカテゴリーは最大7.0％還元となる。

【最大12.5％還元】ポイントアップキャンペーンの参加方法

ポイントアップキャンペーンに参加するためには、キャンペーン期間中(2025年10月20日(月)12:00～11月4日(火)23:59)にエントリーを行い、対象期間(10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59)に合計10,000円(税込)以上のお買い物をする必要がある。

ポイント付与はキャンペーン終了後40日以内に行われ、有効期限は2026年1月31日までとなる。

Amazonスマイルセールでは何が安くなる？(事前公開品)

10月27日(月)9:00開始のAmazonスマイルセールに向けて、事前公開されているセール対象商品は以下の通り。

【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン】

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】

【洋服・シューズ・バッグ】

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

