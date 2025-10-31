Amazonスマイルセールとは？次回はいつからいつまで？2025年10・11月開催

Amazonの次回セールとしてAmazonスマイルセールが開催される。
本記事では、Amazonスマイルセールの開催日程や対象商品を紹介する。
Amazonスマイルセールとは？開催日程・詳細
次回のAmazonスマイルセールは、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで開催。「今欲しい秋モノ＆冬支度」をテーマに、季節に合わせた商品が多く出品される見込みとなっている。
Amazonスマイルセールの期間中、注目商品がセール価格で販売されるだけでなく、最大12.5％のポイントアップキャンペーンが実施される。内訳は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでの支払いで+3.0％、ブランドセレクション対象商品購入で+2.0％、dアカウント連携で+0.5％、対象カテゴリー商品の購入で+5.5％。最大還元12.5％の適用は対象カテゴリーである「ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品」のみで、それ以外のカテゴリーは最大7.0％還元となる。
【最大12.5％還元】ポイントアップキャンペーンの参加方法
ポイントアップキャンペーンに参加するためには、キャンペーン期間中(2025年10月20日(月)12:00～11月4日(火)23:59)にエントリーを行い、対象期間(10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59)に合計10,000円(税込)以上のお買い物をする必要がある。
ポイント付与はキャンペーン終了後40日以内に行われ、有効期限は2026年1月31日までとなる。
Amazonスマイルセールでは何が安くなる？(事前公開品)
10月27日(月)9:00開始のAmazonスマイルセールに向けて、事前公開されているセール対象商品は以下の通り。
【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン】
【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】
【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】
【洋服・シューズ・バッグ】
Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧
スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。
|内容
|特典
|(1)商品の無料配送
|対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
|(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料
|Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
|(3)Prime Video
|会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題
|(4)Prime Videoチャンネル
|スポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
|(5)Prime Music
|追加料金なしで1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
|(6)Prime Reading
|対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
|(7)Amazon Music Unlimited
|プライム会員ならお得な割引料金プランを利用できる
|(8)Prime Gaming
|Twitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
|(9)Amazon Photos
|Amazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
|(10)Amazonフレッシュ
|生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
|(11)Prime Try Before You Buy
|服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
|(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引
|おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
|(13)家族と使い放題
|プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
|(14)プライム限定価格
|一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。