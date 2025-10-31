このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon smile sale oct 25Amazon
【10/27(月)～Amazonスマイルセール開催】注目のセール商品をチェック！公式サイトへ
GOAL

Amazonスマイルセールとは？次回はいつからいつまで？2025年10・11月開催

Amazonスマイルセールとは？何が安くなる？次回のアマゾンセールの開催日や対象商品を紹介。

10/27(月)～セール開始

AmazonスマイルSALE

AmazonスマイルSALE

2025年10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59まで開催！

注目商品は売り切れ必至！エントリーで最大12.5%還元

Amazonスマイルセール

日用品から家電、レジャー用品まで多数商品がセール対象に

Amazonの次回セールとしてAmazonスマイルセールが開催される。

本記事では、Amazonスマイルセールの開催日程や対象商品を紹介する。

Amazonスマイルセールとは？開催日程・詳細

次回のAmazonスマイルセールは、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで開催。「今欲しい秋モノ＆冬支度」をテーマに、季節に合わせた商品が多く出品される見込みとなっている。

Amazonスマイルセールの期間中、注目商品がセール価格で販売されるだけでなく、最大12.5％のポイントアップキャンペーンが実施される。内訳は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでの支払いで+3.0％、ブランドセレクション対象商品購入で+2.0％、dアカウント連携で+0.5％、対象カテゴリー商品の購入で+5.5％。最大還元12.5％の適用は対象カテゴリーである「ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品」のみで、それ以外のカテゴリーは最大7.0％還元となる。

【最大12.5％還元】ポイントアップキャンペーンの参加方法

ポイントアップキャンペーンに参加するためには、キャンペーン期間中(2025年10月20日(月)12:00～11月4日(火)23:59)にエントリーを行い、対象期間(10月27日(月)9:00～11月4日(火)23:59)に合計10,000円(税込)以上のお買い物をする必要がある。

ポイント付与はキャンペーン終了後40日以内に行われ、有効期限は2026年1月31日までとなる。

Amazonスマイルセールでは何が安くなる？(事前公開品)

10月27日(月)9:00開始のAmazonスマイルセールに向けて、事前公開されているセール対象商品は以下の通り。

【生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン】

20251025_Amazon_PC_1_1【公式】オットキャストOttocast OttoAibox P3 新型 CarPlay AI Box HDMI出力 前席道案内 後席動画 車内でユーチューブ Netflix ABEMA Disney+観れる カープレワイヤレス化 マルチメディアプレーヤーレシーバー 8GBメモリ/128GBストレージ 20251025_Amazon_PC_1_2Xiaomi ゲーミングモニター G24i 23.8インチディスプレイ Fast IPS LCD 1msGTG高速応答 180Hz FreeSyncティアリング防止 sRGB99% HDR 低ブルーライト設計 Full HD 1920x1080 20251025_Amazon_PC_2_1サンワダイレクト ドッキングステーション Surface Pro(第11世代) / Pro10 / Pro9 / Pro8 / Pro7 /Pro7 Plus/Pro X/Go 3 / Go 2 /Go専用
20251025_Amazon_PC_1_3COSORI コソリ ノンフライヤー 4.7L 大容量 家庭用 電気 エアフライヤー 最高温230℃ 揚げ物 ポテト 惣菜 日本語レシピ付き 20251025_Amazon_PC_2_2K&F Concept カメラバッグ カメラリュック リュックサック 大容量 おしゃれ EVA耐衝撃 22L 16インチPC収納＆三脚収納可 一眼レフカメラバッグ 20251025_Amazon_PC_2_3トランセンドジャパン Transcend ポータブルHDD 4TB 耐衝撃 スリムタイプ USB3.1 Gen1 PC/PS4対応
20251025_Amazon_PC_3_1サンワダイレクト 電動 シュレッダー 業務用 40L 750枚収容 30分連続使用 A4/20枚細断 ホッチキス対応 カード対応 メンテナンスオイル付き クロスカット 400-PSD029 20251025_Amazon_PC_3_2【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV 17.3インチ RTX 4060 インテル Core i7 13620H メモリ 16GB SSD 1TB リフレッシュレート144Hz 20251025_Amazon_PC_4_1エレコム モニターアーム シングルアーム 17~32インチ対応 耐荷重:9kg ガス式 VESA規格対応 ブラック DPA-SS02BK
20251025_Amazon_PC_3_3ウエスタンデジタル(Western Digital) WD Blue SATA SSD 内蔵 2TB 2.5インチ (読取り最大 560MB/s 書込み最大 520MB/s) 20251025_Amazon_PC_4_2HUAWEI WATCH GT 5 46mm スマートウォッチ ゴルフナビ機能搭載 高精度GPS内蔵 高度なランニング体験 24時間健康管理 睡眠時呼吸乱れ検知 スポーツ用スマートウォッチ 20251025_Amazon_PC_4_3サンワダイレクト ビデオキャプチャー デジタル保存 PC不要 USB/SD/HDD 保存 HDMIでテレビ出力 モニター付き
20251025_Amazon_PC_5_1K&F Concept カメラバッグ ショルダーバッグ スリングバッグ カメラショルダーバッグ おしゃれ カメラケース 20251025_Amazon_PC_5_2COSORI スマホ対応機種 ノンフライヤースマートノンオイル フライヤー 最高温230℃ 日本語レシピ付き 揚げ物 ポテト 惣菜 料理 電気フライヤー 20251025_Amazon_PC_6_1MAXZEN ゲーミングモニター 34インチ WQHD(2560×1440) 1440P 180Hz HDMI2.0×2 DP1.4×2 1ms(GTG) Adaptive-Sync
20251025_Amazon_PC_5_3【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス 静音 MX2300GRd Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応 20251025_Amazon_PC_6_22024年モデル ユピテル レーザー&レーダー探知機 YK-2000T JMA MSSS対応 無線LAN搭載 Kバンド探知性能50％UP 一体型 20251025_Amazon_PC_6_3HUAWEI WATCH GT 5 46mm スマートウォッチ ゴルフナビ機能搭載 高精度GPS内蔵 高度なランニング体験 24時間健康管理 睡眠時呼吸乱れ検知 スポーツ用

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

20251025_Amazon_food_1_1アサヒ飲料 アサヒ ルイボスティー ラベルレスボトル 500ml×24本 20251025_Amazon_food_1_2氷結 チューハイ350ml×24本 キリン 氷結ZERO シチリア産レモン レモンサワー 酎ハイ お酒 糖類ゼロ プリン体ゼロ 20251025_Amazon_food_2_1ヒルズ サイエンス・ダイエット アダルト 1~6歳 中粒 チキン 6.5kg 成犬用 ドライ 大容量 大袋
20251025_Amazon_food_1_3ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン レモン ラベルレス 500ml×32本 [炭酸水] 20251025_Amazon_food_2_2花王(Kao) KAO 【大容量】 バスマジックリン SUPER泡洗浄 4.5L 業務用 浴室用 除菌 中性 プロフェッショナル・サービス 20251025_Amazon_food_2_3クレオワンデーUVモイスト 30枚 1箱 （1日使い捨て コンタクトレンズ ）【高含水】【BC】8.7 【PWR】-3.25 高含水 うるおい UVカット フィット感
20251025_Amazon_food_3_1虫こないアース 玄関灯 外壁に 450ml 2本パック 害虫駆除スプレー 網戸 ベランダ 侵入防止 害虫 対策 屋外 忌避 カメムシ 蛾 コバエ 20251025_Amazon_food_3_2ルベル トリエ スプレー10 170g 単品 【BOOM original限定】 20251025_Amazon_food_4_1あしたを想う オールフリー 350ml 24本[ノンアルコール ビール サントリー]
20251025_Amazon_food_3_3氷結 チューハイ350ml×24本 キリン 氷結 グレープフルーツ サワー 酎ハイ お酒 20251025_Amazon_food_4_2SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 キャラメル風味 200ml×24本 たんぱく20g 明治 ミルクプロテイン 20251025_Amazon_food_4_3クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 大容量 ミント 20枚入 × 6個 99%除菌 24時間抗菌
20251025_Amazon_food_5_1NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン 詰め替え用 250ml (LAFRANCE（ラフランス）の香り） 20251025_Amazon_food_5_2グロング GronG ホエイプロテイン100 スタンダード ココア風味 1kg 20251025_Amazon_food_6_1十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]
20251025_Amazon_food_5_3アサヒ飲料 ウィルキンソン タンサン レモン 500ml×24本 [炭酸水] 20251025_Amazon_food_6_2VALX バルクス ホエイ プロテイン 1kg ホエイプロテイン チョコレート 風味 プロテイン WPC チョコ ダイエット 山本義徳 監修 国内製造 20251025_Amazon_food_6_3[Amazon限定ブランド]CCL 綾鷹 茶葉のあまみ ラベルレス ペットボトル 2LPET×8本
20251025_Amazon_food_7_1グロング プロテイン ホエイプロテイン 3kg ホエイ スタンダード チョコレート風味 ビタミン11種配合 アンチドーピング認証 国内製造 GronG 20251025_Amazon_food_7_2ヒルズ サイエンス・ダイエット サイエンスダイエット ドッグフード シニアアドバンスド 小粒 13歳以上 チキン 6.5kg 高齢犬 20251025_Amazon_food_7_3[指定医薬部外品] by Amazon 栄養ドリンク リオパミン3000 100ml x 50本 (SOLIMO)

【ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品】

20251025_Amazon_home_1_1【MONOQLO年間ベストバイ2024受賞】STEADY フィットネスバイク エアロバイク 家庭用 静音 折り畳み Designed in Japan 20251025_Amazon_home_1_2タンスのゲン 羽毛布団 シングル【コインランドリーで洗える！】ダウン93％ 増量1.2kg 日本製 W防ダニ 7年保証 20251025_Amazon_home_2_1アイリスオーヤマ チェスト ウッドトップチェスト 3段 頑丈設計(一体型フレーム) スリム サイドチェスト NSS-323WT 幅32.5×奥行39.1×高さ59.2㎝
20251025_Amazon_home_1_3カワダ(Kawada)ナノブロック ポケットモンスター ライコウ デラックスエディション NBPM_107 7×28×21ｃｍ 12才以上 20251025_Amazon_home_2_2スノーピーク(snow peak)チェア ローチェア30 カーキ/ブラウン/ブラック/リッチブラック/脚キャップ キャンプチェア アウトドア 20251025_Amazon_home_2_3PYKES PEAK (パイクスピーク) カラスよけゴミ箱 ゴミネット 屋外 外置き カラス除けゴミネット 折りたたみ カラス避け ゴミ箱
20251025_Amazon_home_3_1アイリスオーヤマ 敷き布団 厚みたっぷり12.0cm 5層構造 プロファイルウレタン使用 抗菌防臭 防ダニ加工 ピーチスキン加工 シングル 20251025_Amazon_home_3_2【Amazon.co.jp限定】真空断熱クーラーボックス モスグレー 大型 レジャークーラー アウトドア キャンプ スポーツ 各種サイズ 保冷剤セット 20251025_Amazon_home_4_1サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 500ml ミニー 飲み口外せてお手入れ簡単 軽量タイプ ワンタッチオープン ステンレス ボトル
20251025_Amazon_home_3_3山善(YAMAZEN) パーテーション(4連)高さ148cm ダークブラウン SSCR-4(DBR) 20251025_Amazon_home_4_2アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) チェストI 4個セット 幅37.6×奥行52.8×高さ19.7cm ホワイト/クリア M 20251025_Amazon_home_4_3STEADY スピンバイク Pro【ハイエンドモデル/Zwift/アプリ連動/静音/組立簡単】エアロバイク フィットネスバイク 家庭用 ST142
20251025_Amazon_home_5_1タンスのゲン 羽毛布団 シングル【コインランドリーで洗える！】 W防ダニ ダウン90％ 充填量1.0kg 日本製 7年保証 20251025_Amazon_home_5_2アイリスオーヤマ カーペット ラグ クッションラグ 厚さ3㎝ 極厚 もっちり 185×240cm 滑り止め付き ホットカーペット対応 3畳 はっ水加工 遮音効果 20251025_Amazon_home_6_1コールマン(Coleman) キャリーカート アウトドアワゴン/ワンマイルチェア ストッパー付 コンパクト収納
20251025_Amazon_home_3_3山善(YAMAZEN) パーテーション(4連)高さ148cm ダークブラウン SSCR-4(DBR) 20251025_Amazon_home_6_2créer バイクガレージ 3サイズ 【ロープ固定用ホール搭載】 【組立簡単設計】 ペグ・重石カバー付 耐水圧3500mm・難燃加工・両面開き 大型バイク対応 20251025_Amazon_home_6_3【公式】トゥルースリーパー プレミアム シングル[ブラック] 【最大30日お試し対象は販売元Amazonのみ】 正規品 低反発 低反発マットレス 日本製 寝具 マットレス マット 厚さ5cm
20251025_Amazon_home_7_1FLEXISPOT オフィスチェア デスクチェア C7 人間工学 エルゴノミクスチェア メッシュチェア 独立型ランバーサポート リクライニング可能 シンクロロッキング 座面奥行調整可能 20251025_Amazon_home_7_2アイリスプラザ ソファ 2人掛け カウチソファ 幅110cm オットマン クッション2個付き かんたん組立 20251025_Amazon_home_7_3カワダ(Kawada)ナノブロック ポケットモンスター スイクン デラックスエディション NBPM_109 7×28×21ｃｍ 12才以上
20251025_Amazon_home_8_1アイリスオーヤマ 鍋 22cm 深型 ガス火/IH対応 蓋付き ダイヤモンドコート 長持ち こびりつきにくい お手入れ簡単 DIS-P22D ブラウン 20251025_Amazon_home_8_2アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 食器セット一人暮らし 5点セット ブラック 食洗機 電子レンジ対応 MNW-5S 20251025_Amazon_home_8_3koala (R) マットレス セミダブル 【オリジナルコアラマットレス】 ベットマットレス 寝具 厚さ21cm ウレタンフォーム 洗えるカバー

【洋服・シューズ・バッグ】

20251025_Amazon_fashion_1_1[スケッチャーズ] スニーカー トラック-デイタイム ドリーマー_150142 レディース 20251025_Amazon_fashion_1_2[ミズノ] ランニングシューズ マキシマイザー 26 通勤 通学 ジョギング スニーカー スポーツ 運動 20251025_Amazon_fashion_2_1[オカモト] 靴下サプリ 好きなときだけ! ふくらはぎ押し上げサポーター 638-975 レディース
20251025_Amazon_fashion_1_3THE NORTH FACE 長袖 カットソー Tシャツロングスリーブバックスクエアロゴティー メンズ L/S Back Square Logo Tee 20251025_Amazon_fashion_2_2[コンバース] スニーカー チャイルド オールスター N Z HI (定番) キッズ 20251025_Amazon_fashion_2_3[ザ・ノース・フェイス] シェルジャケット ベンチャージャケット Venture Jacket メンズ
20251025_Amazon_fashion_3_1[アンダーアーマー] ゴルフポロシャツUAテック ポロメンズ 20251025_Amazon_fashion_3_2[ジェラート ピケ] 【ドラゴンクエスト】【メンズ】スリーピングモンスターワンポイントロンT PMCT255926 20251025_Amazon_fashion_3_3[ミズノ] バックパック チームバックパック 40 合皮 33JD3108

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

スマイルセール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

内容特典
(1)商品の無料配送対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
(3)Prime Video会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題
(4)Prime Videoチャンネルスポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
(5)Prime Music追加料金なしで1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
(6)Prime Reading対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
(7)Amazon Music Unlimitedプライム会員ならお得な割引料金プランを利用できる
(8)Prime GamingTwitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
(9)Amazon PhotosAmazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
(10)Amazonフレッシュ生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
(11)Prime Try Before You Buy服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
(13)家族と使い放題プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
(14)プライム限定価格一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

