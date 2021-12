Amazon(アマゾン)は、人気ファッションブランドの福袋を2022年1月31日まで販売している。

今回は、Amazonの「中身はおまかせ福袋」の販売情報を紹介する。

2022年Amazon福袋のおすすめブランド・価格は?

Amazonが販売する2022年福袋は、商品が届くまでお楽しみの「中身はおまかせ福袋」となる。ナノ・ユニバースやジェラートピケなど、人気ファッションブランドが勢揃い。

販売期間は2022年1月31日23:59までとなるが、数量限定のため早めの購入をオススメする。

■レディース

■メンズ

■キッズ&ベビー

■バッグ&ジュエリー

Amazonプライム&ギフト券を有効活用!

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテイメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムのこと。

4,900円(税込)の年会費または、500円(税込)の月会費で登録可能。最初の30日間は無料体験もできる。

お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できるほか、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、広告なしで200万曲が聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buyなど様々な特典を利用できる。

また現在、Amazonギフト券残高にチャージすると最大2.5%ポイントがプレゼントされるキャンペーンも実施している。

ギフト券はすぐに使えるチャージタイプ、Eメールタイプなども用意しているのでぜひチェックしてみてほしい。

