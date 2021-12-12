【Amazon】2022年福袋の販売情報まとめ｜人気ファッションブランドが勢揃い
Goal（ゴール）
Amazon
Amazon(アマゾン)は、人気ファッションブランドの福袋を2022年1月31日まで販売している。
▶人気ブランドが集結！Amazonの2022年福袋をチェック
今回は、Amazonの「中身はおまかせ福袋」の販売情報を紹介する。
目次
2022年Amazon福袋のおすすめブランド・価格は？
Amazonが販売する2022年福袋は、商品が届くまでお楽しみの「中身はおまかせ福袋」となる。ナノ・ユニバースやジェラートピケなど、人気ファッションブランドが勢揃い。
販売期間は2022年1月31日23:59までとなるが、数量限定のため早めの購入をオススメする。
■レディース
▶Amazonレディース福袋2022｜一覧はこちら
- [スナイデル] SNIDEL 2022年 HappyBag 5点セット｜11,000円
- [ジェラート ピケ] 【ONLINE限定】GELATO PIQUE HAPPY BAG 2022 B 5点セット｜18,700円
- [ジェラート ピケ] GELATO PIQUE HAPPY BAG 2022 A 5点セット｜16,000円
- [ナノ・ユニバース]nano・universe 2022年【福袋】5点セット｜15,000円
- [マウジー] 2022SS FUKUBUKURO｜11,000円
- [COMME CA ISM]【2022年新春福袋】コムサイズムレディース｜18,800円～24,800円
- [スライ] SLY 2022 福袋｜11,000円
- [アヴィレックス] 【福袋】レディース5点セット｜11,000円
■メンズ
▶Amazonメンズ福袋2022｜一覧はこちら
- [ナノ・ユニバース] nano・universe 2022年【福袋】6点セット｜15,000円
- [アヴィレックス] 【福袋】メンズ5点セット｜11,000円
- [エドウィン] 福袋 【福袋】 メンズ12点セット｜11,000円
- [コムサイズム] 2022年新春福袋｜11,000円～19,800円
- [アズールバイマウジー] 2022 NEW YEAR BAG｜11,000円
- [ショット] 2022年【福袋】メンズ5点セット｜16,500円
- [ミズノ] 【福袋】ブレスサーモ体感 4点セット 2022年 ゴルフウェア｜10,556円～11,800円
- [アンブロ] 福袋 サッカーウエア フットボール メンズ 2022年｜11,000円
- [フィラ]FILA 2022年福袋｜11,000円
■キッズ＆ベビー
▶Amazonキッズ＆ベビー福袋2022｜一覧はこちら
■バッグ＆ジュエリー
▶Amazonバッグ＆ジュエリー福袋2022｜一覧はこちら
Amazonプライム＆ギフト券を有効活用！
「Amazonプライム」はお買い物やエンターテイメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムのこと。
▶今すぐAmazonプライム会員に登録
4,900円（税込）の年会費または、500円（税込）の月会費で登録可能。最初の30日間は無料体験もできる。
お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できるほか、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、広告なしで200万曲が聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buyなど様々な特典を利用できる。
▶ここからAmazonギフト券チャージ｜最大2.5%のポイントプレゼント
また現在、Amazonギフト券残高にチャージすると最大2.5%ポイントがプレゼントされるキャンペーンも実施している。
ギフト券はすぐに使えるチャージタイプ、Eメールタイプなども用意しているのでぜひチェックしてみてほしい。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。